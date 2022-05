Slováci sa poriadne natrápili. Vstup do šampionátu však zvládli

/zdroj: RTVS/

Samuel Takáč, útočník Slovenska, strelec víťazného gólu: "Víťazstvo v prvom zápase je vždy dôležité. Máme sa od čoho odraziť. Dnes bolo menšie klzisko než v nedávnom vzájomnom zápase v Žiline. Bolo to o súbojoch, v tomto sa Francúzi zlepšili."

Pavol Regenda, útočník Slovenska, strelec dvoch gólov: "V druhej tretine sme nehrali tak jednoducho ako v prvej. Neposúvali sme si rýchlo puky a zložito sme prechádzali cez modrú čiaru. Aj preto sa Francúzi dostali do prečíslení. Toho sa musíme v ďalších zápasoch vyvarovať. Ja som veľmi rád, že znovu hrám v útoku s Jurajom Slafkovským a Milošom Romanom. Dúfal som, že to tak bude. My s Milošom sme ´robotníci´, Juro je strelec. Verím, že nám to takto dobre pôjde aj naďalej."

Tomáš Tatar, útočník a kapitán Slovenska, strelec druhého gólu: "Myslím si, že náš výkon bol perfektný. Ale škoda chýb, ktoré nás stáli góly. Niekto si myslí, že sú to len Francúzi, ale je to ťažký súper, fyzicky náročný. Sme radi za body."

Juraj Slafkovský, útočník Slovenska: "Prvý zápas má každý veľa energie, dnes sa to potvrdilo. Ale my máme body a víťazstvo. Potešili sme divákov, ale je to len začiatok. Zajtra hráme s ťažším súperom a bude to ešte väčšia bitka."