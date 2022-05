Tým trenéranastoupil v rámci přípravy k šesti kláním, z nichž zvítězil dvakrát, když si ve dvou duelech poradil s Kazachstánem. K tomu přidali Lotyši dvě prohry se Švýcarskem a jednu výhru a jednu prohru s výběrem Francie.Hostitel předchozího mistrovství světa bude mít cíl jasný – postup do vyřazovacích bojů. Lotyši naposledy na domácím šampionátu do play off nepostoupili, když obsadili šestou pozici tehdy poměrně slabé skupiny A, kde například pátou pozici obsadil Kazachstán, který zůstal bez vyřazovací fáze kvůli horšímu vzájemnému zápasu s Kanadou, která nakonec zázračně došla až k poháru pro mistry světa.Letos jsou karty rozdány jinak. Ve skupině A se nacházejí hned čtyři celky, od kterých se očekává postup do vyřazovacích bojů. Těmi jsou Česká republika, Finsko, USA a Švédsko. Lotyši to tedy budou mít velmi složité.Základním stavebním kamenem kádru bude brankář. Bezmála třicetiletý gólman si během svého tříletého působení v barvách Columbusu vybudoval pozici stabilně chytajícího brankáře v NHL.Největší očekávání budou dále vkládány do křídelníka, který si v posledních dvou letech za mořem konzistentními výkony vybojoval pozici v týmu San Jose. Letos si pětadvacetiletý křídelník připsal úctyhodných třiadvacet bodů.Zatímco na minulých šampionátech jsme byli zvyklí na několik známých tváří z české Extraligy, letos to bude odlišné. Nynější kádr Lotyšska disponuje pouze dvěma jmény, která hrála vloni českou nejvyšší soutěž. Na mistrovství se představí vítkovický křídelníka donedávna plzeňský forwardNicméně můžeme pro změnu sledovat nové hráče, kteří extraligový dres obléknou v následujícím ročníku. Prvním z nich je obránce, který se stal novým článkem ocelářské obrany. Druhý hráč je taktéž obránce. Na světový šampionát jede i, jehož si do svých obranných řad vybral severočeský Litvínov.