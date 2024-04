Ľudia na Slovensku si nedoprajú, vraví Lopušanová. V USA vyhráva aj v americkom futbale

NELA LOPUŠANOVÁ má za sebou prvú sezónu v Spojených štátoch amerických. S družstvom Bishop Kearney Selects dokráčali až do finále štátneho šampionátu. V ňom podľahli rivalkám Shattuck-St. Mary's 2:3 po predĺžení. Lopušanová má len šestnásť, ale hrá za tím do 19 rokov. V rozhovore pre Sportnet prezradila, ako zvládala prehru, ako sa jej žije v USA, aj ako sa tešila z výhry Žiliny v Slovenskej hokejovej lige. "Posunula som sa nielen v hokeji, ale aj ako človek," hodnotila svoj prvý rok v zámorí.

V rozhovore sa dozviete: ako sa Nele žije v Amerike

ako často premýšľa nad "Michiganom"

aký ďalší šport si vybrala

ako hodnotí MS do 18 rokov, kde získala len tri body

čo pre ňu znamenalo umiestnenie v najlepšej desiatke ankety Športovec roka

ako reagovala na postup Žiliny do extraligy

čo jej na dievčenskom kolektíve najprv vadilo

ako uvažuje nad účasťou v ženskej NHL

Máte za sebou prvú sezónu v USA. V národnom šampionáte ste skončili na striebornej priečke. Ako ste sa vyrovnali s finálovou prehrou? Bolela veľmi. Vždy som chcela vyhrať americké majstrovstvá a tento rok sa to nepodarilo. Poučíme sa z chýb z celej sezóny, nielen z tej jednej. Do ďalšej sezóny pôjdeme ešte s kvalitnejším tímom a chceme to určite vyhrať.

Nela Lopušanová v drese amerického tímu Bishop Kearney Selects. (Autor: TASR/AP)

Boli ste najproduktívnejšia hráčka celého turnaja. V šiestich zápasoch ste získali 14 bodov za dva góly a 12 asistencií. Ako sa vám hralo? Tá bilancia vyplýva z celej sezóny. Odráža, ako som pracovala, ale najmä to, aký som mala tím. S rovnakou päťkou sme hrali na celom turnaji a s babami sa nám darilo, takže z môjho pohľadu to bol tímový úspech. Bol to turnaj kategórie do 19 rokov, ale vy ste vo februári mali iba šestnásť. Nerobí vám problém hrať proti starším hráčkam? Nerobí, práveže ma to baví. Ten level je vyšší, dievčatá makajú, takže sa od nich veľa učím a posúva ma to ďalej. Prijali ma veľmi dobre. Bol to môj prvý rok v Amerike a všetko, čo sa udialo, bolo super. Snažím sa hrať svoju hru a baviť sa tým. S babami nám to šlo výborne a neboli tam veľké rozdiely. Čo sa týka váhy a výšky, som na tom s nimi podobne, takže mi to vôbec nerobí problém.

V Amerike sa vám už podarilo streliť gól spoza bránky prezývaný Michigan. Ako často na ľade premýšľate nad tým, že niečo také spravíte? Veľmi nad tým nepremýšľam. Vždy keď som na ľade, tak sa snažím byť kreatívna. Sem-tam to chcem spraviť, ale väčšinou sú v tom priestore hráčky a podľa toho sa aj rozhodujem, či to urobím alebo nie. VIDEO: "Michigan" v podaní Nely Lopušanovej v drese BK Selects

Trénujete aj iné podobné kúsky? Nikdy netrénujem svoje kúsky, beriem to ako zábavu a výsledok mojej kreativity na ľade a to je na hokeji to najlepšie. Ako hodnotíte celkovo prvú sezónu v USA? Skončili sme druhé, čo je celkovo aj úspech, ale tá prehra stále bolí. Myslím si, že sezóna bola veľmi dobrá. Posunula som sa nielen hokejovo, ale aj ľudsky. Predsa len, bola som bez rodiny, musela som sa o seba starať.

Ako tam fungujete? Ako ste si na to zvykli? Dievčatá mi veľmi pomohli, nejaký problém som nemala. Bývame všetky spolu, máme všetko, čo potrebujeme. Jedáleň, kde nám ponúkajú jedlo, aké chceme a kedykoľvek si ho môžeme ísť zobrať. Máme tu spoločenskú miestnosť, kde si môžeme hocičo zahrať. Máme dokonca aj strelnicu, kde môžem hocikedy ísť. Špičkové vybavenie, dve posilňovne, v skratke, kedykoľvek chcem, môžem robiť hocičo. Poviem vám, nenudím sa tu, je toho dosť.

Nela Lopušanová (vpravo) so svojimi kamarátkami v USA. (Autor: Archív Nely Lopušanovej.)