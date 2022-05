Pred víťazným gólom spravil veľkú chybu. Po zápase vyzdvihol Rybára

Slováci viedli gólmi Pavla Regendu a Tomáša Tatara 2:0, no Francúzi v druhej tretine vyrovnali na 2:2. Potom však dal Samuel Takáč na 3:2 a slovenské víťazstvo potvrdil v závere v súperovej hre bez brankára opäť Regenda.

Súper bol húževnatý a bojoval do poslednej chvíle. Zverenci Craiga Ramsayho sa po zápase zhodli, že v ďalších dueloch nesmú robiť toľko individuálnych chýb.

HELSINKI. Slovenskí hokejisti zvládli v prvom zápase A-skupiny na MS vo Fínsku úlohu favorita, no triumf 4:2 nad Francúzskom sa nerodil ľahko.

Ale potom sme sa vrátili do hry tretím gólom a v tretej tretine sme si to postrážili," povedal v rozhovore pre TASR obranca Michal Ivan.

"Myslím si, že prvých desať minút na nás Francúzi vybehli, ale ustáli sme to. V druhej tretine sme trošku poľavili v obrane, oni dali góly, ktoré sme im darovali.

Za stavu 2:2 prišiel asi kľúčový moment zápasu. Takáč stratil puk na modrej čiare a Texier išiel sám na Patrika Rybára. Slovenského brankára však neprekonal a Takáč potom odčinil chybu rozhodujúcim gólom.

"Mali sme tlak na bránu, mne to posunul Rosandič, ja som sa snažil strieľať. Ale bol ťažký ľad a skĺzlo to. Bohužiaľ. Chvalabohu to Patrik zachránil. Som rád, že som dal potom tretí gól," opísal Takáč pre TASR.