Najúspešnejší národný tím posledných rokov vstupuje do domáceho šampionátu ako jeden z hlavných favoritov na zlato a úspechy na posledných veľkých turnajoch rozhodne dodávajú domácim fanúšikom veľký optimizmus. Pod vedením trénera Jukku Jalonena vyhrali Fíni MS 2019, na MS 2021 prehrali vo finále s Kanadou po predĺžení a na olympiáde v Pekingu získali prvýkrát v histórii zlato. Ako je v posledných rokoch u Fínov na MS zvykom, tréner Jalonen stavil hlavne na špičkových fínskych hokejistov z európskych súťaží, ktorí budú doplnení jednotlivcami z NHL. Z najprestížnejšej ligy sveta sa k fínskej reprezentácii pripojili brankár Harri Säteri (Arizona Coyotes), ktorý by mal byť gólmanskou jedničkou, a útočníci Joel Armia (Montreal Canadiens), Juho Lammikko (Vancouver Canucks) a Mikael Granlund (Nashville Predators).Fíni začali prípravu výborne, keď vyhrali prvých šesť zápasov proti Dánom (4:3 po nájazdoch a 1:0), Nórom (6:2 a 2:1), Čechom (2:1 po nájazdoch) a Rakúšanom (4:2). Následne však v ďalších štyroch prípravných zápasoch nevyhrali už ani raz a postupne prehrali so Švédskom (0:2) a na Švédskych hokejových hrách so Švajčiarskom (2:3), Českom (1:3) a opäť so Švédskom (3:4). Do domáceho turnaja tak Fíni nejdú v ideálnom rozpoložení.