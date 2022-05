Online prenos: Nemecko - Kanada dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z úvodného dňa MS. V skupine A, v Helsinkách, sa o 19:20 začína súboj medzi Nemeckom a Kanadou. Kanada patrí každoročne k ašpirantom na titul, uvidíme, či aj dnes potvrdí rolu papierového favorita.



Nemecko odohralo pred šampionátom celkovo sedem prípravných zápasov, z ktorých štyri prehralo. Navyše kvôli zraneniu prišlo o oporu Dominika Kahuna. V tíme sú však ďalší veľmi kvalitní hokejisti, napr. z NHL Philipp Grubauer, Moritz Seider a Tim Stützle.



NOMINÁCIA NEMECKA:



Brankári: Philipp Grubauer (Seattle), Matthias Niederberger (Eisbären Berlín), Dustin Strahlmeier (Wolfsburg)



Obrancovia: Dominik Bittner (Wolfsburg), Korbinian Holzer (Mannheim), Jonas Müller, Kai Wissmann (obaja Eisbären Berlín), Moritz Müller (Kolín nad Rýnom), Moritz Seider (Detroit), Fabio Wagner (Ingolstadt), Mario Zimmermann (Straubing)



Útočníci: Alexander Ehl, Daniel Fischbuch (obaja Düsseldorf), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner (obaja EHC Mnichov), Marcel Noebels, Leo Pföderl (obaja Eisbären Berlín), Taro Jentzsch (Iserlohn), Alexander Karachun (Schwenningen), Matthias Plachta (Mannheim), Daniel Schmölz (Norimberk), Samuel Soramies (Ingolstadt), Stefan Loibl (Skelleftea AIK), Marc Michaelis (Toronto Marlies), Tim Stützle (Ottawa)





Kanada je ašpirantom na zlato, avšak proti nej môže hrať fakt, že pred MS neodohrala ani jeden prípravný zápas. Naposledy sa tak stalo ešte v rámci Olympijských hier. Medzi hviezdy tímu možno zaradiť napr. Matthewa Barzala, Pierra-Lucu Duboisa alebo Thomasa Chabota.



NOMINÁCIA KANADY:



Brankári: Chris Driedger (Seattle Kraken), Logan Thompson (Vegas Golden Knights), Matt Tomkins (Frölunda)



Obrancovia: Thomas Chabot (Ottawa Senators), Dysin Mayo (Arizona Coyotes), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Damon Severson, Ryan Graves (obaja New Jersey Devils), Zach Whitecloud (Vegas Golden Knights)



Útočníci: Josh Anderson (Montreal Canadiens), Matthew Barzal (New York Islanders), Drake Batherson (Ottawa Senators), Maxime Comtois (Anaheim Ducks), Dylan Cozens (Buffalo Sabres), Pierre-Luc Dubois, Adam Lowry (obaja Winnipeg Jets), Noah Gregor (San Jose Sharks), Dawson Mercer (New Jersey Devils), Eric O´Dell (Dynamo Moskva), Nicolas Roy (Vegas Golden Knights), Cole Sillinger (Columbus Blue Jackets)