Keby neprišiel gól do šatne, bolo by to iné. Radivojevič si zaspomínal na rok 2013

BRATISLAVA. Hokejoví experti hodnotia zápas proti Fínsku (2:4) vo štvrťfinále MS v hokeji 2022, ktorý bol záverečným vystúpením slovenského tímu na šampionáte. Rastislav Staňa, bývalý reprezentant, majster sveta 2002 Fíni začali zápas dosť opatrne, boli stiahnutí a vôbec nás nenapádali. My sme lepšie korčuľovali, mali sme dostatok času na rozohrávku a darilo sa nám prejsť cez stredné pásmo. Škoda prvého fínskeho gólu do kabíny, ak by sme viedli po prvej tretine 2:0, mohlo to vyzerať inak. V druhej tretine Fíni trochu zmenili štýl hry, podarilo sa im rýchlo skórovať a hra sa vyrovnala. Zápas bol o tom, že kto dá tretí gól, nakloní misky váh na svoju stranu. Nakoniec to bol súper.

S účinkovaním slovenského tímu na turnaji musíme byť spokojní. Dva roky po sebe sme postúpili do štvrťfinále, čo sa nám predtým nedarilo. Hra vyzerala dobre, aj keď v niektorých zápasoch sme sa natrápili na góly. Favoritov sme neporazili, ale s outsidermi sme si to uhrali. Dokázali sme nadviazať na Peking, aj keď sme nemali takú silnú zostavu ako na olympiáde. Najmä v útoku. Potrebujeme ofenzívnych hráčov, ale výborne to oživila mladá krv ako Juraj Slafkovský. Chytil sa Sýkora, Regenda dokázal nadviazať na výkony v lige i v Pekingu a pridal k ním góly. Takých hráčov ako on potrebujeme nájsť viacerých. Vyzerá to dobre.

Škoda zranenia Paťa Rybára, ale Adam Húska to zvládol. Chytal dobre, hoci niekedy naňho mierilo málo striel, čo je náročné. Aj vo štvrťfinále vytiahol viacero výborných zákrokov a držal tím do poslednej sekundy v hre. Jeho výkony oproti minuloročným majstrovstvám boli stabilnejšie. Rastie nám ďalší brankár, s ktorým môžeme v reprezentácii počítať.

Rastislav Staňa. (Autor: TASR)