Tatar: Prehrali sme, ale budúcnosť tohto tímu vyzerá dobre

Mladý slovenský tím však dokázal aj olympijských víťazov v úvode zaskočiť. Kládol im prekážky, napádal ich, no najmä im strelil dva góly. Hala v Tampere, ktorá sa hotovala na oslavy a na góly svojho tímu, stíchla.

Fíni hrali stále to isté

Z pohľadu slovenského tímu to vyzeralo to sľubne. Bol to scenár, ktorý si zverenci Craiga Ramsayho priali. Naplnil sa. Otvárala sa im šanca obrať favorita o postup.