Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní druhého štvrťfinálového zápasu na MS 2022 v Tampere medzi Fínskom a Slovenskom.



Fínsko absolútny víťaz svojej B-skupiny. Suomi majú doteraz rozprávkový domáci šampionát. Výhry boli celkovo založené na výborne organizovanej hre na čele s famóznym brankárom Jussim Olkinuorom, ktorý dostal len štyri góly. Fíni sú vicemajstrom sveta.



Slovensko to tentoraz dokázalo bez akýchkoľvek kalkulácií a spoliehania sa na iné tímy. Ich matematika bola jasne daná – Dánov musia poraziť za tri body a rozdielom troch gólov, aby nemusela vstupovať do hry tzv. tabuľka tretích tímov. Naši hokejisti to zvládli ukážkovo. Severanom nadelili sedmičku a dostali jeden gól. Pre Slovákov je to druhé play-off na turnaji po sebe. V tom vlaňajšom inkasovali hneď stopku od USA, keď jej podľahli vysoko 1:6.