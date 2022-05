FOTO: Bola to dráma až do konca. Pozrite si, ako Slováci čelili Fínom

HELSINKI. Slovenskí reprezentanti prehrali vo štvrťfinále MS v hokeji 2022 s Fínskom 2:4.

Nečakane viedli už 2:0 po góloch Sýkoru a Regendu z prvej tretiny. Ešte do prvej prestávky stihli Fíni znížiť na 1:2 z ich pohľadu. V druhej tretine dokázali vyrovnať a v 45. minúte potom Sakari Manninen poslal Fínsko prvýkrát v zápase do vedenia.

Tesný náskok si Fíni držali a na konečných 4:2 upravili pri slovenskej hre bez brankára.

Slováci tak na postup do semifinále MS v hokeji čakajú už od roku 2012. Pozitívom však je, že už druhý rok po sebe dokázali postúpiť do štvrťfinále. To sa im predtým nedarilo už od roku 2013.