So cťou, hrdosťou a blízko zázraku, komentoval štvrťfinále Valábik

„Teraz som sa dočítal, že Juraj Slafkovský mal jeden mesiac, keď sme naposledy vyhrali nad Fínmi. Naozaj je to dlhý čas,“ komentoval bývalý strelec.

Od domáceho mužstva sa nič iné ako víťazstvo neočakávalo. „Pre Fínov to môže byť dvojsečná zbraň, pre Slovákov výhoda. Myslím, že motyka by teraz mohla vystreliť,“ vyslovil Gáborík.

Využili, čo Fíni ponúkli

Brankár Jussi Olkinuora držal pred stretnutím vynikajúcu štatistiku 99,3 %. Inkasoval až po 206 minútach, keď ho prekonal Adam Sýkora.

Sedemnásťročný útočník perfektne tečoval strelu Mária Luntnera. „Bol to šťastný gól, ale išlo o strelu Luntnera na Sýkoru, ktorý mieril do bránky,“ povedal Gáborík.

Slovensko sa dostalo do dvojgólového vedenia zásluhou Pavla Regendu. „Fíni veľa chýb nerobia. V tomto prípade ju spravili v strednom pásme, my sme sa rýchlo presunuli do útoku a vystrelili. Regenda hľadal puk pred bránkou a trafil. Zatiaľ sme využili všetko, čo nám ponúkli,“ komentoval gólovú akciu Gáborík.