Dvadsiatka začala na MS víťazne, outsiderovi strelila štyri góly

MS vo futbale do 20 rokov 2023 - skupina B

SAN JUAN. Slovenskí reprezentanti vyhrali svoj úvodný duel na MS vo futbale do 20 rokov 2023, keď v skupine B zdolali outsidera z Fidži 4:0.

Slováci mali v dueli veľa príležitostí, ale doplácali na slabú efektivitu. Nakoniec sa presadili štyria - Adam Gaži, Máté Szolgai, Artur Gajdoš a Timotej Jambor.

Na šampionáte štartuje 24 tímov rozdelených do šiestich skupín po štyroch. Do osemfinále postúpia prví dvaja z každej skupiny plus štyria najlepší z tretích miest.