Česko povolalo na MS vo futbale aj tínedžera zo Sparty. V nominácii nechýbajú opory tímu

Tréner českej futbalovej reprezentácie Miroslav Koubek zverejnil vo štvrtok širšiu nomináciu na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade, v ktorej figuruje 29 hráčov.
Chýba v nej brankár Tottenhamu Antonín Kinský, obranca Bologne Martin Vitík či stredopoliar Lyonu Adam Karabec.
Naopak, do výberu sa dostali Tomáš Chorý a David Douděra, ktorých vedenie pražskej Slavie po červených kartách v skontumovanom derby so Spartou vyradilo z ligového kádra.
V nominácii sú tradičné reprezentačné opory ako Patrik Schick, Tomáš Souček či Ladislav Krejčí. Koubekov zoznam nie je definitívny, realizačný tím plánuje pred odletom do Severnej Ameriky ešte vyškrtnúť trojicu mien.
Najväčším prekvapením je pozvánka pre 17-ročného Huga Sochůreka zo Sparty, Alexandra Sojku z Plzne či Christophea Kabonga, ktorý z Plzne na jar hosťoval v Mladej Boleslavi.
„Ich nominácia má spoločného menovateľa. Všetci sú veľmi zaujímaví hráči s vynikajúcou aktuálnou formou,“ povedal Koubek podľa portálu sport.cz.
V porovnaní s úspešnou barážou chýbajú v tíme okrem Vitíka a Karabeca aj brankár Martin Jedlička. Na MS neodcestuje ani zranený Jan Kliment.
Definitívna nominácia bude známa po prípravnom zápase s Kosovom na pražskej Letnej (31. marca). Česi po ňom naberú kurz New York, kde 4. júna odohrajú generálku s Guatemalou.
V základnej A-skupine MS sa stretnú v mexickej Guadalajare s Kórejskou republikou, v Atlante s JAR a v Mexico City s domácim výberom.
Širšia nominácia Česka na MS vo futbale 2026
Brankári: Lukáš Horníček (Braga SC), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (SK Slavia Praha)
Obrancovia: Vladimír Coufal (TSG 1899 Hoffenheim), David Douděra, Tomáš Holeš, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, David Zima (všetci SK Slavia Praha), Robin Hranáč (TSG 1899 Hoffenheim), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zelený (AC Sparta Praha)
Stredopoliari: Pavel Bucha (Cincinnati FC), Lukáš Červ, Tomáš Ladra, Alexandr Sojka (všetci FC Viktoria Plzeň), Vladimír Darida (FC Hradec Králové), Lukáš Provod, Michal Sadílek (obaja SK Slavia Praha), Hugo Sochůrek (AC Sparta Praha), Tomáš Souček (West Ham United FC), Pavel Šulc (Olympique Lyon), Denis Višinský (FC Viktoria Plzeň)
Útočníci: Adam Hložek (TSG Hoffenheim 1899), Tomáš Chorý, Mojmír Chytil (obaja SK Slavia Praha), Christophe Kabongo (FK Mladá Boleslav), Jan Kuchta (AC Sparta Praha), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen)