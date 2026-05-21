Senegal zaradil do nominácie aj dve zranené hviezdy. Bude musieť ešte škrtať

Tréner futbalovej reprezentácie Senegalu Pape Thiaw oznámil vo štvrtok 28-člennú nomináciu na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku.
Do 1. júna, kedy je posledný termín na odoslanie záverečného kádra, z neho bude musieť odstrániť ešte dve mená.
Ak však budú zdraví, na šampionát určite pôjdu lídri tímu útočník Sadio Mane, stredopoliar Idrissa Gana Gueye či kapitán a obranca Kalidou Koulibaly.
Mane je tretiu sezónu hráčom saudskoarabského Al-Nassr, s ktorým mohol vo štvrtok večer potvrdiť titul v tamojšej súťaži.
V útoku mu budú pomáhať Nicolas Jackson, či krídelníci Iliman Ndiaye a Ismaila Sarr. Koulibaly hrá za Al-Hilal, najbližšieho prenasledovateľa Al-Nassr.
Pri jeho mene však visí otáznik, pretože od 8. apríla pre zranenie nenastúpil na zápas. Tréner Thiaw si je však istý, že sa stihne zotaviť.
„Je kapitán, drží tím pohromade. Prebieha u neho úspešná rehabilitácia. Do začiatku turnaja zostávajú tri týždne, dovtedy bude pripravený,“ citoval jeho vyjadrenie portál ESPN.
Stredopoliar Evertonu Gueye je jedným zo siedmich hráčov z Premier League. V nominácii je aj obranca West Hamu El-Hadji Malick Diouf, ktorý ešte v minulej sezóne obliekal dres Slavie Praha.
„Je to vyvážený a dobre premyslený tím, ktorá spĺňa požiadavky majstrovstiev sveta,“ doplnil Thiaw.
Senegal začne pri svojej štvrtej účasti na záverečnom turnaji MS proti Francúzsku a v rámci I-skupiny bude pokračovať duelmi s Nórskom a Irakom.
Nominácia Senegalu na MS vo futbale 2026
Brankári: Edouard Mendy (Al-Ahly), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (OGC Nice)
Obrancovia: Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (FC Maccabi Haifa), Moussa Niakhate (Olympique Lyon), Ismail Jakobs (Galatasaray Istanbul), Mamadou Sarr (Racing Štrasburg), Antoine Mendy (OGC Nice), Ilay Camara (RSC Anderlecht), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Krepin Diatta (AS Monaco), Moustapha Mbow (FC Paríž)
Stredopoliari: Idrissa Gana Gueye (FC Everton), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (CF Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Mníchov)
Útočníci: Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (FC Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Mníchov), Iliman Ndiaye (FC Everton), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Cheikh Sabaly (FC Metz), Ibrahima Mbaye (Paríž St. Germain), Assane Diao (Calcio Como)