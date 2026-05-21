Slovensko zostrelil hetrikový Bielorus. Devätnástke zmaril šancu na postup

Kvalifikácia ME vo futbale do 19 rokov 2027
1- fáza, Liga B - 3. skupina:
Bielorusko - Slovensko 3:0 (2:0)
Góly: 3., 23. a 60. Luckovič (tretí z 11 m)
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzavreli prvú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné ME prehrou.
Vo štvrtkovom zápase v Acquavive v San Maríne nestačili na rovesníkov z Bieloruska, ktorým podľahli 0:3.
Hetrikom zariadil víťazstvo súpera Andrej Luckovič. Zverenci trénera Martina Fabuša tak zakončili účinkovanie v 3. skupine na druhom mieste tabuľky, čo znamená pokračovanie v Lige B.
Bielorusko ovládlo skupinu bez straty bodu, vďaka čomu sa v druhom kole kvalifikácie predstaví v Lige A.
Slovensko pred štvrtkovou prehrou zdolalo domáce San Maríno (4:2) a remizovalo s Lotyšskom (1:1).