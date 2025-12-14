ONLINE: Slovensko - Dánsko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (o 7. miesto)

Slovensko a Dánsko dnes hrajú súboj o 7. miesto na MS vo florbale žien 2025.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Dánsko dnes LIVE (MS vo florbale žien 2025, o 7. miesto, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
MS žien O 7. - 8. miesto 2025/2026
14.12.2025 o 10:30
Dánsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30. Slovenské florbalistky si dnes zahrajú o siedme miesto proti severskému súperovi z Dánska.
Slovenské reprezentantky odohrali včera nešťastný zápas proti Lotyšsku. Takmer celý zápas boli lepším mužstvo, ale zlyhávali v koncovke. Dokázali zrovnať stav z 0:3 na 3:3, ale zápas napokon prehrali 3:4 po predĺžení. Ich dnešný súper z Dánska odohral rovnako mimoriadne vyrovnaný zápas proti Nórsku. Dánky ho prehrali tesne 3:4.
