Slovensko má stále šancu na postup, v kvalifikácii zdolalo Cyprus

/zdroj: RTVS, TASR/

Štefan Tarkovič, tréner SR: "Výkon nebol taký ako proti Chorvátsku, ale to bolo spôsobené tým, ako hral Cyprus. Očakávali sme ťažký zápas. Vedeli sme, že Cyprus sa bude snažiť v prvom rade neinkasovať. Ich obrana sa otvárala ťažko. Bolo vidno, že ide o tretí zápas v krátkom slede. Som rád, že sme sa rozbehali a druhý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Mužstvo bolo trpezlivé. Prvý gól otvoril hru a prišli aj ďalšie šance. Chceli sme, aby prišla podpora do útoku aj z obrannej rady, gól Martina Koscelníka je toho dôkazom."

Ondrej Duda, ofenzívny stredopoliar SR: "Sme radi, že sme zvíťazili. Body teraz budeme potrebovať z každého zápasu. Cez prestávku sme si povedali, že potrebujeme hrať viac po čiarach a dostať viac hráčov do pokutového územia. V prvom polčase sme skúšali kombinovať v šestnástke súpera, no nedarilo sa nám zakončovať. Druhý polčas to už bolo lepšie, hráči súpera aj trochu odpadli."

Ivan Schranz, strelec úvodného gólu SR: "Vedeli sme, že nás čaká dobýjanie pevnej cyperskej obrany. Trpezlivou hrou sme zápas zlomili na našu stranu. Môjmu gólu predchádzala fantastická lopta z ľavej strany od Dávida Hancka. Klobúk dole, ja som to mal viac-menej jednoduché."

Martin Koscelník, autor druhého gólu SR: "Bol som posledný hráč, odrazila sa ku mne lopta, nechcel som nič vymýšlať. Padlo to tam a som rád za to. Bol to určite jeden z najkrajších gólov mojej kariéry. V šatni sme si povedali, že musíme hrať tak ako v prvom polčase, že nakoniec to tam padne. Veľmi dôležitá výhra."

Nikolaos Kostenoglou, tréner Cypru: "V prvom polčase sme hrali dobre a dokázali kontrolovať hru, hrali sme dobre v obrane. Súper nebol až taký nebezpečný. V druhom polčase sme inkasovali, keď sme stratili koncentráciu. Potom sme dostali druhý gól a mali stratu dvoch gólov. Skúsili sme tím osviežiť striedaniami, mali sme nejaké šance, ale nestačilo to. Hrať v septembri tri zápasy je veľmi náročné, všetky sme, bohužiaľ, prehrali. Mali sme viacerých dôležitých hráčov zranených. V októbri sa budeme chcieť zlepšiť, najmä v kreativite."