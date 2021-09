Slovákov vykúpil najrýchlejší hráč, bol naňho najnižší kurz

BRATISLAVA. Pred zápasom bol naňho zo všetkých hráčov najnižší kurz. Podľa stávkových kancelárii bol najväčším favoritom na to, že strelí gól. Ivan Schranz to splnil.

"Ten prvý gól je väčšinou rozhodujúci. Z ľavej strany prišla fantastická lopta od Hanciho, skvelý center, ja som to už mal vlastne jednoduché," opisoval pre RTVS gólový moment.

Koscelník dal parádny gól

Druhý gól pridal Martin Koscelník. A bol parádny. Dostal sa k odrazenej lopte a spoza šestnástky prekvapil brankára.

Bol to jeho prvý reprezentačný gól a búrlivo ho oslávil. Krajný obranca či krídelník Liberca mal veľkú radosť.

"Odrazila sa ku mne lopta, nechcel som nič vymýšľať, tak som to skúsil vystreliť a som rád, že to tam padlo. Určite to bol jeden z mojich najkjrajších gólov, premiérový za reprezentáciu, takže určite veľká bomba," vravel Koscelník pre RTVS.