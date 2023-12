Na Slovákov vybehne silné Česko. Ak budeme hrať našu hru, zvíťazime, vraví Dvorský

GÖTEBORG. Slovenských hokejových reprezentantov do 20 rokov čaká už v utorok úvodný zápas na juniorských majstrovstvách sveta v Göteborgu.

"Myslím si, že sme všetci pripravení. Tešíme sa a nevieme sa dočkať, kedy to konečne začne," povedal útočník Martin Mišiak.

"Bude to derby, čiže to bude veľmi ťažký zápas. Myslím si, že Česi budú veľmi dobre korčuľovať. Musíme byť na to pripravení hneď od začiatku," zdôraznil vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).