Škorvánek robil, čo mohol. Slováci však Čechom podľahli aj v druhom zápase

Peter Frühauf, asistent trénera Slovenska: "Opäť ťažký duel pre nás. Za čo musím chalanov pochváliť je to, že sme zachytili začiatok. Prvá tretina bola vyrovnaná, čo nám dalo nádej, že by zápas mohol byť pre nás priaznivejší. Česi po našej chybe skórovali z protiútoku a to im vlialo sily do žíl. Od toho momentu nás tlačili, hrali typický český hokej s množstvom kombinácií, čo nám robilo problémy."

Stanislav Škorvánek, brankár Slovenska: "Chytalo sa mi celkom dobre, mal som veľa práce, čo mi asi pomohlo. Prvá tretina bola pre mňa všelijaká, musel som sa do toho dostať, no potom v druhej som mal ľahšie zákroky, ale aj zopár ťažších. Tam som sa do toho dostal a potom to už plynulo, škoda toho výsledku."

Lukáš Cingel, útočník Slovenska a autor jediného gólu: "Ťažko sa mi to hodnotí, mali sme dobrý začiatok, dobre sme s nimi držali krok, ale vycvičili nás v efektivite. Chodili do bránky pre dorážky a my sme to nečistili."

Peter Cehlárik, útočník Slovenska: "Lepší začiatok, prvých desať minút sme hrali lepšie, ako včera. Mali sme aj nejaký tlak, vyhrávali sme viac súbojov, no potom sme opäť strácali puky. Prechody do pásma neboli také, aké sme si predstavovali a Česi mali veľa protiútokov. Stále máme na čom pracovať."