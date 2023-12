Najočakávnejšia udalosť záveru kalendárneho roka je tu. Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov štartujú vo veľkom štýle. A to hneď federálnym derby medzi Slovenskom a Českom.



Slovensko by malo byť na turnaji čiernym koňom súťaže. Hoci vo výbere Ivana Feneša absentujú mená ako Juraj Slafkovský či Šimon Nemec, figurujeme enormnou kvalitou. V tíme je viacero draftovaných hráčov, ktorých ako kapitán povedie do boja Adam Sýkora. Jednotkou v bránkovisku by mal byť Adam Gajan, od ktorého sú veľké očakávania.



Česko nemá mnoho draftovaných hráčov, no napriek tomu má obrovskú kvalitu vo svojich radoch. Navyše, český výber sa môže spoliehať aj na Jiřího Kulicha, ktorý v tomto ročníku kanadsko-americkej NHL už odohral aj jedno stretnutie. V tíme sa nájdu aj Tomáš Hamara, Eduard Šalé či Matyáš Šapovaliv. Duel preto bude mať špeciálny náboj hneď v úvode turnaja.