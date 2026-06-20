ONLINE: Slovensko - Česko dnes, MS v hokejbale 2026 žien LIVE (základná skupina)

Slovenské hokejbalistky dnes hrajú proti Česku svoj prvý zápas v základnej skupine a aj na MS v hokejbale 2026.
Kde sledovať hokejbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Česko dnes (hokejbal, MS žien, výsledky, sobota, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta žien 2025/2026
20.06.2026 o 17:30
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30. Prajem pekný podvečer pri sledovaní hokejbalového zápasu z MS v Ostrave. Ženská hokejbalová reprezentácia začne turnaj s domácim výberom. Úvodné vhadzovanie je naplánované na 17:30. Srdečne Vás pozývam dnešný prenos sledovať.
Nominácia Slovenska na MS v hokejbale žien 2026.
Brankárky: Soňa Kubaniová (HBK Levíčatá Humenné), Carmen Dráfiová (HBK Nitrianski rytieri), Nina Cengelová (HANCOP Juniors)
Obrankyne: Darja Jermakovová (HOKEJBAL Prešov), Lucia Záborská, Nina Štrbáková (obe HBK Medokýš Martin), Lucia Martincová (HBC DT Považská Bystrica), Sofia Hambálková (Hancop Juniors), Hana Benejová (HBC Košice), Sarah Nilabovičová (ŠK 98 Pruské), Emma Šebestová (Popradskí Piráti)
Útočníčky: Aleksandra Lidskayová, Laura Lacková (obe HOKEJBAL Prešov), Zuzana Tomečková (HBK Medokýš Martin), Nina Ševčíková, Sofia Podoláková (obe HBC DT Považská Bystrica), Laura Hambálková, Alexandra Jovanovová, Kristína Taricsová, Emma Donovalová, Anna Džurňáková (všetky Hancop Juniors), Lilly Laura Lipnická, Janka Pavlíková (obe HBC Košice), Patrícia Dzurinová (HMHK Vranov nad Topľou), Dorota Kubáňová (Popradskí Piráti)
Nominácia Slovenska na MS v hokejbale žien 2026.
Brankárky: Soňa Kubaniová (HBK Levíčatá Humenné), Carmen Dráfiová (HBK Nitrianski rytieri), Nina Cengelová (HANCOP Juniors)
Obrankyne: Darja Jermakovová (HOKEJBAL Prešov), Lucia Záborská, Nina Štrbáková (obe HBK Medokýš Martin), Lucia Martincová (HBC DT Považská Bystrica), Sofia Hambálková (Hancop Juniors), Hana Benejová (HBC Košice), Sarah Nilabovičová (ŠK 98 Pruské), Emma Šebestová (Popradskí Piráti)
Útočníčky: Aleksandra Lidskayová, Laura Lacková (obe HOKEJBAL Prešov), Zuzana Tomečková (HBK Medokýš Martin), Nina Ševčíková, Sofia Podoláková (obe HBC DT Považská Bystrica), Laura Hambálková, Alexandra Jovanovová, Kristína Taricsová, Emma Donovalová, Anna Džurňáková (všetky Hancop Juniors), Lilly Laura Lipnická, Janka Pavlíková (obe HBC Košice), Patrícia Dzurinová (HMHK Vranov nad Topľou), Dorota Kubáňová (Popradskí Piráti)