Padlo rozhodnutie. Slovensko zorganizuje majstrovstvá sveta v hokeji 2029

Hlavné mesto Slovenska zažilo atmosféru MS aj v rokoch 1959 a 1992, keď podujatie v rámci Československa spoluorganizovalo spoločne s Prahou.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček pred mesiacom skonštatoval, že mesto má so SZĽH dobré pracovné vzťahy.

Dodal, že delegátov IIHF informoval, čo sa v Košiciach od roku 2019 zmenilo, a čo by sa malo zmeniť do roku 2029.



"Hovorili sme o tom, že ubytovacie kapacity v rámci štvor a päťhviezdičkových hotelov budú do roku 2029 zdvojnásobené,“ avizoval primátor s tým, že ide o dobrú správu nielen pre toto podujatie.