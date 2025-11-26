Slováci zabojujú v baráži o postup na MS na Tehelnom poli. Palenčík: Rozhodli okolnosti

Slovenskí futbalisti po prehre s Nemeckom 0:6 v kvalifikácii MS 2026.
Slovenskí futbalisti po prehre s Nemeckom 0:6 v kvalifikácii MS 2026.
Zápas sa uskutoční vo štvrtok 26. marca 2026 o 20.45 h.

Slovenská reprezentácia odohrá semifinále baráže o postup na MS 2026 proti Kosovu na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Zvážili sme všetky okolnosti

„Zodpovedne sme využili čas, ktorý sme mali po žrebe baráže. Do úvahy prichádzali štadióny v Bratislave, Trnave a Košiciach.

Zvážili sme všetky okolnosti, podmienky, možnosti a zložitosti prípravy takéhoto stretnutia.

Nemalý vplyv mala logistika pre príchod a pobyt oboch mužstiev, kapacita štadióna, možnosť operatívneho zásahu v prípade nutnosti akejkoľvek nepredvídanej udalosti.

V súčte všetkého nám napokon vyšlo rozhodnutie, že zápas s Kosovom odohráme v Bratislave a túto informáciu sme posunuli aj UEFA,“ povedal pre futbalsfz.sk generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.

VIDEO: Generálny sekretár SFZ Peter Palenčík hodnotí výsledok žrebu

Žreb rozhodol, že v prípade víťazstva v semifinále aj rozhodujúci duel baráže o miestenku na svetový šampionát proti víťazovi súboja Turecko - Rumunsko odohrá Slovensko v domácom prostredí 31. marca o 20.45 h.

Aj tento duel by sa podľa Palenčíka uskutočnil v Bratislave.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

