Slováci zabojujú v baráži o postup na MS na Tehelnom poli. Palenčík: Rozhodli okolnosti

Slovenská reprezentácia odohrá semifinále baráže o postup na MS 2026 proti Kosovu na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
Zápas sa uskutoční vo štvrtok 26. marca 2026 o 20.45 h.
Zvážili sme všetky okolnosti
„Zodpovedne sme využili čas, ktorý sme mali po žrebe baráže. Do úvahy prichádzali štadióny v Bratislave, Trnave a Košiciach.
Zvážili sme všetky okolnosti, podmienky, možnosti a zložitosti prípravy takéhoto stretnutia.
Nemalý vplyv mala logistika pre príchod a pobyt oboch mužstiev, kapacita štadióna, možnosť operatívneho zásahu v prípade nutnosti akejkoľvek nepredvídanej udalosti.
V súčte všetkého nám napokon vyšlo rozhodnutie, že zápas s Kosovom odohráme v Bratislave a túto informáciu sme posunuli aj UEFA,“ povedal pre futbalsfz.sk generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.
VIDEO: Generálny sekretár SFZ Peter Palenčík hodnotí výsledok žrebu
Žreb rozhodol, že v prípade víťazstva v semifinále aj rozhodujúci duel baráže o miestenku na svetový šampionát proti víťazovi súboja Turecko - Rumunsko odohrá Slovensko v domácom prostredí 31. marca o 20.45 h.
Aj tento duel by sa podľa Palenčíka uskutočnil v Bratislave.