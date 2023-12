Čo hovoria o Slovákoch experti? Sila v presilovkách a útok na bronzové medaily

GÖTEBORG. Slovenskí hokejisti zatiaľ na MS hráčov do 20 rokov 2024 pútajú veľkú pozornosť.

"Ich víťazstvo 6:2 nad Českom na úvod obsahovalo veľa emócií a gólov. Potom 3:0 nad Švajčiarskom, čo bolo v skutočnosti 1:0 s dvoma prázdnymi bránkami. Bol to tesný, nátlakový hokej. A potom výhra 8:4 nad Nórmi ukázala tím plný sebavedomia," povedal.

Podnieks sa vyjadril, že hlavným kľúčom úspechu je to, že v každom zápase vyhrali iným spôsobom.

Pýtali sa, čo je hlavným kľúčom k úspechu Slovenska, aká je ich najzaujímavejšia štatistika, čo si myslia o Adamovi Gajanovi, čo by pre Slovensko znamenalo umiestnenie v prvej štvorke a či vnímajú Slovákov ako kandidátov na medailu.

"Je to pekný príbeh, či už pochádzate z Petrovského rodného Prešova, fandíte mu v tíme Owen Sound Attack v OHL, alebo sa len radi pozeráte na chlapca ovplývajúceho sebavedomím," vyzdvihol jeho kvality.

Silu Adama Gajana vidia v tom, že má veľkosť a rozvahu. "Gajan si bude musieť udržať prvok kontroly, keďže Slovensko čelí silnejším tímom," dodal Aykroyd.

Umiestnenie Slovenska v prvej štvorke by podľa Podnieksa znamenalo, že by to bol prvý postup od roku 2015.

"Je to tím postavený na zručnosti a kreativite s pukom. A, samozrejme, úspech plodí úspech, čo o niečo uľahčuje budúcoročným juniorom a týmto juniorom vypracovať sa na špičkových hráčov na seniorskej úrovni," povedal.