Nitra aj 'na východe', génius Réway, Slovan majster otočiek (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Hokejová Tiposport liga má za sebou 10. a 11. kolo, počas ktorého sa udialo množstvo zaujímavých udalostí.
Prišlo k ďalšiemu koncu trénera, nechýbala tak rubrika Neni týždňa, chalani rozoberali situáciu trápiacich sa tímov z východu, naopak, rozoberali sa tímy, ktorým to ide. Aj o tomto je nový Hokejový BOSS.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Na pozícii divákov sa nedivím, že sa na tento zápas nemohli pozerať. Dnešok bol nonsens, niektorí hráči sa ani nespotili. Ako mám ja sebareflexiu, tak by ju mal mať každý.“
Slová dnes už expopradského trénera Jána Šimka, ktorý po piatkovom zápase so Zvolenom skončil na lavičke kamzíkov.
Jeho nástupca zatiaľ známy nie, Prešov už má nového kouča – Fína Kaia Suikkanen, Michalovce zas angažovali Erika Čaládiho.
„Nitra je už aj na východe,“ podpichol Ondro Borisa. Ten doplnil: „Nebudeme si klamať, Erik je kamarát, tak budem fandiť odteraz aj Michalovciam. Držím mu palce, nech sa mu podarí mužstvo prebrať,“ konštatoval.
Na čo všetko sa môžete tešiť?
- Kto sa naštartuje v zápase posledných tímov?
- Kto sa stal BOSS-om týždňa?
- Prečo nefunguje Prešovu prvá formácia?
- V čom je výnimočný Slovan?
- Ondro a jeho tabuľka – kto ako hrá počas zápasov?
- Ako vidia chalani Tipsport zápas mesiaca Košice – Slovan?
- Nitra a jej hokejový valec
- Nový Liptovský Mikuláš – tím, ktorý hrá skvele aj vonku
- Banská Bystrica spravila reklamu na hokej
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.