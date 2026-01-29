Pospíšila môže poraziť, Stavjaňa má X-faktor a Spodniak žiari (Hokejový BOSS)

Olympijské hry pomaly ale isto klepú na dvere, ale Tipsport liga je naďalej v plnom prúde.
A tak sa v novom vydaní Hokejového BOSS-a trio Stano Benčat, Ondro Rusnák a Boris Valábik veru mali o čom rozprávať.
Tabuľka ligy je momentálne daná jasne. V top šestke sú Slovan, Nitra, Košice, Žilina, Banská Bystrica a Poprad. Takto začal rozprávanie Stano.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Ondro sa však okamžite prihlásil o slovo a doplnil: „Nesúhlasím, aby sme hovorili o top šestke. Pozor na Zvolen.
Je až neuveriteľné, ako sa tento tím pod novým trénerom Antonínom Stajvaňom začal zviechať a minimálne Poprad ešte bude mať problémy udržať sa v hornej časti tabuľky,“ poznamenal.
Kouč Stajvaňa sa následne dostal aj do rubriky Neni Týždňa, keďže v priebehu 20 dní jeho tím druhýkrát za sebou dokázal vyrabovať tím Nitry. Ako to vnímajú chalani?
Na čo všetko sa môžete tešiť v rámci nového Hokejového BOSS-a?
- Čo je špecifikum trénerov, ktorí sa menia počas sezóny?
- Ako vnímajú hráči zmeny počas ročníka?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
- V čom znova dominujú legionári?
- Aký príbeh má slovenská hviezda Michaloviec Matúš Spodniak?
- Je Trenčín zrelý na baráž?
- Svitá Spišiakom a Michalovciam na lepšie časy?
- Prídu do Košíc na play-off posily?
- Ako vnímajú BOSS-ovia donominovanie Lukáša Cingela na OH?
- Na čo sa môžu diváci tešiť od Borisa a Brambora počas komentovania?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.