    Pospíšila môže poraziť, Stavjaňa má X-faktor a Spodniak žiari (Hokejový BOSS)

    Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS.
    Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
    Sportnet|29. jan 2026 o 18:00
    Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

    Olympijské hry pomaly ale isto klepú na dvere, ale Tipsport liga je naďalej v plnom prúde.

    A tak sa v novom vydaní Hokejového BOSS-a trio Stano Benčat, Ondro Rusnák a Boris Valábik veru mali o čom rozprávať.

    Tabuľka ligy je momentálne daná jasne. V top šestke sú Slovan, Nitra, Košice, Žilina, Banská Bystrica a Poprad. Takto začal rozprávanie Stano.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    Ondro sa však okamžite prihlásil o slovo a doplnil: „Nesúhlasím, aby sme hovorili o top šestke. Pozor na Zvolen.

    Je až neuveriteľné, ako sa tento tím pod novým trénerom Antonínom Stajvaňom začal zviechať a minimálne Poprad ešte bude mať problémy udržať sa v hornej časti tabuľky,“ poznamenal.

    Kouč Stajvaňa sa následne dostal aj do rubriky Neni Týždňa, keďže v priebehu 20 dní jeho tím druhýkrát za sebou dokázal vyrabovať tím Nitry. Ako to vnímajú chalani?

    Na čo všetko sa môžete tešiť v rámci nového Hokejového BOSS-a?

    • Čo je špecifikum trénerov, ktorí sa menia počas sezóny?
    • Ako vnímajú hráči zmeny počas ročníka?
    • Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
    • V čom znova dominujú legionári?
    • Aký príbeh má slovenská hviezda Michaloviec Matúš Spodniak?
    • Je Trenčín zrelý na baráž?
    • Svitá Spišiakom a Michalovciam na lepšie časy?
    • Prídu do Košíc na play-off posily?
    • Ako vnímajú BOSS-ovia donominovanie Lukáša Cingela na OH?
    • Na čo sa môžu diváci tešiť od Borisa a Brambora počas komentovania?

    Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

    Hokejový BOSS

    So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    Tabuľka Tipsport ligy

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Pospíšila môže poraziť, Stavjaňa má X-faktor a Spodniak žiari (Hokejový BOSS)
    dnes 18:00
