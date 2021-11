Zápasy futbalovej reprezentácie si podelia dve stanice. RTVS a Sport1

Potvrdila to v pondelok v tlačovej správe: "RTVS získala licenčné práva na kvalifikačné zápasy majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta aj Ligy národov. Slovenská futbalová reprezentácia tak bude šesť rokov súčasťou športového vysielania verejnoprávnej televízie."

Riaditeľ Sekcie športu RTVS Matej Hajko v piatok pre Sportnet vravel, že predaj práv nie je uzavretý, a nemá sa preto k čomu vyjadriť. Doplnil, že je viazaný mlčanlivosťou.

V pondelok už bolo všetko uzavreté. Kto má teda pravdu?

Obe televízie. Zápasy futbalistov si podelia.

AMC informovalo, že odvysiela 30 zápasov, RTVS by mala mať práva na približne rovnaký počet. Televízia to však nevedela špecifikovať aj vzhľadom na to, že nie je možné dopredu vedieť koľko zápasov odohrajú futbalisti v konkrétnom roku.