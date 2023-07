Ak to Slovan zvládne, má isté milióny. Kmotrík môže kúpiť Weissovi drahú posilu

Pôsobí isto, pokojne, sebavedome. Aj keď spravil chybu, tak ju napravil. V štyroch súťažných zápasoch v drese slovenského šampióna zatiaľ inkasoval iba jeden z gól, aj to z penalty.

Ako jeden z mála zo súčasného kádra Slovana sa môže pochváliť, že si už zahral skupinovú fázu Ligy majstrov.

V drese CZ Belehrad dokázal zdolať Liverpool, čelil aj Parížu Saint Germain, Bayernu Mníchov, Neapolu či Tottenhamu.

Skúsenosti nabral aj na vlaňajších majstrovstvách sveta v Katare. Borjan je aj šesťnásobným majstrom Srbska, dva bulharské tituly má s Ludogoretsom Razgrad, je aj šampiónom Rumunska (Vaslui).

Slovanu ide v utorok o veľa, aj o pocit istej finančnej istoty. Borjan má byť jeden z hlavných garantov úspechu.

Postup garantuje milióny

Predstavitelia slovenského majstra to síce nepovedali nahlas, ale pre finančne silnejší Slovan, je postup cez Mostar povinnosťou. Znamenalo by to splnenie základného plánu. Aj Weiss priznal jednu vec.