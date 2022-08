Slovan konečne zlomil penaltovú kliatbu, zahrá si Konferenčnú ligu

Konferenčná liga - play off kvalifikácie

/prvý zápas 0:1, Slovan postúpil do skupinovej fázy/

V penaltovej lotérii sa ako prvý pomýlil až v šiestej sérii Barišič, následne mohol o postupe Slovana rozhodnúť Guram Kašia, ale aj on zlyhal.

Igor Savič v 103. minúte využil zaváhanie Adriána Chovana, ale Eric Ramírez svojim druhým gólom, parádnymi nožničkami, poslal zápas do rozstrelu.

BRATISLAVA. Futbalisti slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava postúpili do skupinovej časti Konferenčnej ligy UEFA.

Slovan sa dočkal. Po tom, čo prehral rozstrel so Sutjeskou Nikšič, KuPS Kuopio a Olympiakosom Pireus konečne zvládol penalty a opäť zažije pohárovú jeseň.

Spolu s 14 333 divákmi mohol sledovať vyrovnanú desaťminútovku, potom prišli prvé veľké šance domácich. Po centri Zmrhala najprv Šaponjič zblízka zakončil do brankára Čondriča a vzápätí Green napálil brániaceho hráča.

Belasí chceli dať gól, no otvorený priestor hostia do polčasu využili aj v 26. minúte a opäť mohli ísť do vedenia. Ale Chovan najskôr vyrazil strelu Jukiča a vzápätí aj ďalšiu.

Pred Čondričom sa potom v 29. minúte ocitol po rohovom kope Green, jeho gólovú strelu však odvrátil Memija. Zaujímavý prvý polčas ukončila nepresná strela Jukiča, ktorá len tesne minula pravú žrď.

II. polčas:

Tréner Weiss poslal do druhej 45-minútovky rovnakú zostavu ako na začiatku duelu, úvodné minúty veľa vzruchu nepriniesli. Nič podstatné sa nedialo až do 66. minúty, keď tréner Slovana pripravil dvojité striedanie.

Na ihrisko prišli Pauschek a Ramirez a práve po Pauschekovom centri sa k zakončeniu dostal venezuelský futbalista a pár sekúnd po príchode na ihrisko poslal Slovan do vedenia. Tento gól domácich nakopol k ešte väčšej aktivite, chcel rozhodnúť o postupe v riadnom hracom čase.