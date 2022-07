Timko spomína na Ferencváros: Leteli kamene, v autobuse sme ležali

BRATISLAVA. Keď futbalisti Slovana vystúpili v Budapešti z lietadla, ihneď čelili útokom chuligánom Ferencvárosu.

„Čakali nás a hádzali do nás kamene či skaly. Skoro všetci sme v autobuse ležali. To isté, keď sme šli naspäť zo zápasu. Bál som sa, že ma niečo trafí do hlavy. Človeka mohli zabiť,“ spomína bývalý útočník Slovana Jaroslav Timko na odvetný zápas Európskeho pohára majstrov proti Ferencvárosu Budapešť.

Bolo to koncom septembra v roku 1992.