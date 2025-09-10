Telekom, DIGI Slovakia a CANAL+ oznamujú pokračovanie spolupráce na ďalšie tri sezóny Premier League

Fanúšikovia anglického futbalu sa môžu tešiť na ďalšie tri sezóny Premier League, ktoré budú aj naďalej prinášať operátori Slovak Telekom a DIGI Slovakia. Všetkých 380 zápasov najprestížnejšej futbalovej ligy sveta bude dostupných na športových staniciach CANAL+ Sport 1 a CANAL+ Sport 4 až 8, v HD kvalite, so slovenským a českým komentárom a štúdiovým spravodajstvom.
„S radosťou oznamujeme, že v nadchádzajúcich troch sezónach budeme môcť našim zákazníkom ponúknuť prvotriedny športový obsah. Premier League a WTA patria medzi najprestížnejšie športové súťaže sveta a vďaka partnerstvu s CANAL+ Sport si ich fanúšikovia vychutnajú v tej najvyššej kvalite,“ prezradila Martina Kandera, riaditeľka Komerčnej Mass Market divízie SK spoločnosti Slovak Telekom.
Premier League bude pre zákazníkov Telekomu dostupná v balíkoch Magio TV L a XL. V prípade DIGI Slovakia ju nájdu v satelitnej službe v rámci balíka Premium, ako aj v internetovej televízii v rozšírenom balíčku Premium Šport a v aplikácii DigiGO.
WTA tenis a CANAL+ Action: nová dávka adrenalínu v TV ponuke
Súčasťou noviniek v športovej ponuke je aj zaradenie ženského tenisu organizácie WTA, ktorý bude dostupný na Magio TV cez internet na staniciach CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Sport 3. Fanúšikovia sa môžu tešiť na priame prenosy zo všetkých turnajov, doplnené o exkluzívne rozhovory, zákulisné pohľady a odborné komentáre.
V ponuke zostáva naďalej aj stanica CANAL+ Action, ktorá prináša širokú škálu akčných filmov a seriálov s českým dabingom.
„Predĺženie a rozšírenie spolupráce s Telekomom a DIGI Slovakia nás nesmierne teší. Prenosy z podujatí WTA doplnené štúdiovým vysielaním priamo z turnajov sú pre divákov atraktívne a vďaka nášmu partnerstvu teraz oslovia ešte širšie publikum. Čo sa týka Premier League, veríme, že diváci ocenia ďalšie vylepšenia, ktoré v priebehu novej sezóny predstavíme,“ uviedol Ladislav Řeháček, viceprezident CANAL+ pre Českú republiku a Slovensko.
Telekom, DIGI Slovakia a CANAL+ tak potvrdzujú svoj záväzok prinášať ten najkvalitnejší športový a filmový obsah, ktorý divákom zabezpečí výnimočný zážitok priamo z pohodlia domova.