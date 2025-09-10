    Telekom, DIGI Slovakia a CANAL+ oznamujú pokračovanie spolupráce na ďalšie tri sezóny Premier League

    Futbalisti Liverpoolu oslavujú titul.
    Futbalisti Liverpoolu oslavujú titul. (Autor: TASR/AP)
    Slovak Telekom|10. sep 2025 o 07:00
    ShareTweet0

    Novinkou v ponuke je aj ženský tenis organizácie WTA.

    Fanúšikovia anglického futbalu sa môžu tešiť na ďalšie tri sezóny Premier League, ktoré budú aj naďalej prinášať operátori Slovak Telekom a DIGI Slovakia. Všetkých 380 zápasov najprestížnejšej futbalovej ligy sveta bude dostupných na športových staniciach CANAL+ Sport 1 a CANAL+ Sport 4 až 8, v HD kvalite, so slovenským a českým komentárom a štúdiovým spravodajstvom.

    „S radosťou oznamujeme, že v nadchádzajúcich troch sezónach budeme môcť našim zákazníkom ponúknuť prvotriedny športový obsah. Premier League a WTA patria medzi najprestížnejšie športové súťaže sveta a vďaka partnerstvu s CANAL+ Sport si ich fanúšikovia vychutnajú v tej najvyššej kvalite,“ prezradila Martina Kandera, riaditeľka Komerčnej Mass Market divízie SK spoločnosti Slovak Telekom.

    Premier League bude pre zákazníkov Telekomu dostupná v balíkoch Magio TV L a XL. V prípade DIGI Slovakia ju nájdu v satelitnej službe v rámci balíka Premium, ako aj v internetovej televízii v rozšírenom balíčku Premium Šport a v aplikácii DigiGO.

    (Autor: Slovak Telekom)

    WTA tenis a CANAL+ Action: nová dávka adrenalínu v TV ponuke

    Súčasťou noviniek v športovej ponuke je aj zaradenie ženského tenisu organizácie WTA, ktorý bude dostupný na Magio TV cez internet na staniciach CANAL+ Sport 2 a CANAL+ Sport 3. Fanúšikovia sa môžu tešiť na priame prenosy zo všetkých turnajov, doplnené o exkluzívne rozhovory, zákulisné pohľady a odborné komentáre.

    V ponuke zostáva naďalej aj stanica CANAL+ Action, ktorá prináša širokú škálu akčných filmov a seriálov s českým dabingom.

    „Predĺženie a rozšírenie spolupráce s Telekomom a DIGI Slovakia nás nesmierne teší. Prenosy z podujatí WTA doplnené štúdiovým vysielaním priamo z turnajov sú pre divákov atraktívne a vďaka nášmu partnerstvu teraz oslovia ešte širšie publikum. Čo sa týka Premier League, veríme, že diváci ocenia ďalšie vylepšenia, ktoré v priebehu novej sezóny predstavíme,“ uviedol Ladislav Řeháček, viceprezident CANAL+ pre Českú republiku a Slovensko.

    Telekom, DIGI Slovakia a CANAL+ tak potvrdzujú svoj záväzok prinášať ten najkvalitnejší športový a filmový obsah, ktorý divákom zabezpečí výnimočný zážitok priamo z pohodlia domova.

    Blog

    Futbalisti Liverpoolu oslavujú titul.PR text
    Futbalisti Liverpoolu oslavujú titul.PR text
    Telekom, DIGI Slovakia a CANAL+ oznamujú pokračovanie spolupráce na ďalšie tri sezóny Premier League
    dnes 07:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Blog»Telekom, DIGI Slovakia a CANAL+ oznamujú pokračovanie spolupráce na ďalšie tri sezóny Premier League