Boxerka Kubalová na ME postúpila do štvrťfinále. Na body zvíťazila jednohlasne

Tamara Kubalová
Tamara Kubalová (Autor: FB SBF)
TASR|19. sep 2026 o 20:31
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Zdolala súperku zo Srbska.

Slovenská boxerka Tamara Kubalová postúpila v sobotu na ME v Sofii do štvrťfinále v kategórii do 65 kg. V osemfinále zdolala Anastasiju Lukajičovú zo Srbska 5:0.

V boji o semifinále sa v utorok stretne s Poľkou Kingou Krówkovou.

Ďalšie dve slovenské reprezentantky prehrali svoje osemfinálové súboje. Nicole Ďuríková (do 48 kg) podľahla Maďarke Lille Szeleczkej 0:5 a Bibiana Lovašová (57 kg) nestačila na Bulharku Stanimiru Petrovovú (0:5).

V osemfinále mužskej kategórie do 70 kg sa predstavil Adolf Staněk. Nad jeho sily bol Maďar Kálmán Hankó, s ktorým prehral 2:3.

Box

    Tamara Kubalová
    Tamara Kubalová
    Boxerka Kubalová na ME postúpila do štvrťfinále. Na body zvíťazila jednohlasne
    dnes 20:31
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