Boxerka Kubalová na ME postúpila do štvrťfinále. Na body zvíťazila jednohlasne

Slovenská boxerka Tamara Kubalová postúpila v sobotu na ME v Sofii do štvrťfinále v kategórii do 65 kg. V osemfinále zdolala Anastasiju Lukajičovú zo Srbska 5:0.
V boji o semifinále sa v utorok stretne s Poľkou Kingou Krówkovou.
Ďalšie dve slovenské reprezentantky prehrali svoje osemfinálové súboje. Nicole Ďuríková (do 48 kg) podľahla Maďarke Lille Szeleczkej 0:5 a Bibiana Lovašová (57 kg) nestačila na Bulharku Stanimiru Petrovovú (0:5).
V osemfinále mužskej kategórie do 70 kg sa predstavil Adolf Staněk. Nad jeho sily bol Maďar Kálmán Hankó, s ktorým prehral 2:3.