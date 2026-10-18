Počas kariéry mal byť vyzývateľom Klička. Bývalý ruský boxer zomrel vo veku 40 rokov

Vo veku 40 rokov zomrel bývalý ruský boxer Denis Bojcov. Údajnou príčinou smrti bola krvná zrazenina. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.
Bojcova považovali v najlepších rokoch za potenciálneho vyzývateľa majstra sveta Vladimira Klička.
Jeho kariéra sa však skončila po vážnej nehode v Berlíne v roku 2015, ktorej okolnosti dodnes nie sú vyjasnené.
Bojcov zvíťazil v 36 z 37 zápasov, z toho 27-krát súpera knokautoval. V máji 2015 ho našli v bezvedomí v tuneli berlínskeho metra. Uviedli ho do umelého spánku a podrobil sa urgentnej operácii vážnych zranení hlavy a rúk.
Nasledovali ďalšie zákroky a dlhá rehabilitácia, no Bojcov sa nikdy úplne nezotavil a s boxom skončil.
Presné okolnosti incidentu sa nikdy nepodarilo objasniť.