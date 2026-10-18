Počas kariéry mal byť vyzývateľom Klička. Bývalý ruský boxer zomrel vo veku 40 rokov

Denis Bojcov.
Denis Bojcov. (Autor: X / Michał Koper)
TASR|18. okt 2026 o 17:51
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Rus počas svojej kariéry zvíťazil v 36 z 37 zápasov.

Vo veku 40 rokov zomrel bývalý ruský boxer Denis Bojcov. Údajnou príčinou smrti bola krvná zrazenina. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Bojcova považovali v najlepších rokoch za potenciálneho vyzývateľa majstra sveta Vladimira Klička.

Jeho kariéra sa však skončila po vážnej nehode v Berlíne v roku 2015, ktorej okolnosti dodnes nie sú vyjasnené.

Bojcov zvíťazil v 36 z 37 zápasov, z toho 27-krát súpera knokautoval. V máji 2015 ho našli v bezvedomí v tuneli berlínskeho metra. Uviedli ho do umelého spánku a podrobil sa urgentnej operácii vážnych zranení hlavy a rúk.

Nasledovali ďalšie zákroky a dlhá rehabilitácia, no Bojcov sa nikdy úplne nezotavil a s boxom skončil.

Presné okolnosti incidentu sa nikdy nepodarilo objasniť.

Box

    Denis Bojcov.
    Denis Bojcov.
    Počas kariéry mal byť vyzývateľom Klička. Bývalý ruský boxer zomrel vo veku 40 rokov
    dnes 17:51
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