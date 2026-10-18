VIDEO: Zápas roka sa skončil drvivým útokom. Šampión si otvoril cestu k zjednoteniu titulov

Britský boxer Daniel Dubois obhájil titul majstra sveta organizácie WBO v ťažkej váhe, keď v druhom kole po drvivom útoku zdolal Fabia Wardleyho pred časovým limitom.
Odveta ich súboja označovaného za zápas roka sa v Londýne skončila zdrvujúcou ofenzívou úradujúceho šampióna.
Brit prvýkrát obhájil titul, ktorý v máji získal práve od Wardleyho. Otvoril si tak cestu k zjednocovacím zápasom i k možnému súboju s víťazom duelu medzi Tysonom Furym a Anthonym Joshuom, ktorý je na programe 11. decembra.
VIDEO: Zábery zo zápasu Dubois - Wardley
Duel s Wardleym bol preňho 27. v kariére a dosiahol 24. výhru. Informácie priniesla agentúra DPA. Dve z troch prehier utrpel s Ukrajincom Oleksandrom Usykom.
Wardley sa ocitol na zemi už po 17 sekundách. Zápas sa mohol skončiť už v závere prvého kola, keď Wardley čelil ďalšej smršti úderov a zachránil ho gong.
Duboisovi nedokázal vzdorovať ani v druhom kole a do ringu priletel uterák na znak vzdania sa.
„Od začiatku som mal zlé úmysly. Chcel som ukázať, že to myslím vážne. Teraz chcem veľké zápasy o veľké peniaze,“ povedal Dubois.
Americký boxer Sebastian Fundora zostáva naďalej držiteľom pásu organizácie WBC v super welterovej kategórii.
Dvadsaťosemročný Američan zvládol už štvrtú titulovú obhajobu, Albáncovi Ermalovi Hadribeajovi pripravil prvú profesionálnu prehru.
Fundora si vyčkal na svoju šancu v 12. kole a na svoje konto si pripísal 17. kariérne víťazstvo KO spôsobom.
„Bol to zaujímavý súboj a zároveň také dramatické, že som súpera dal k zemi v poslednej sekunde,“ cituje agentúra AP amerického boxera.
Od apríla 2023 nenašiel Fundora v ringu premožiteľa: „Chcem zostať v tejto divízii bez prehry.“