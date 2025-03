Český reprezentant strieľa na Slovensku stále viac gólov. Energiou ho nabil životný zápas

A rád by sa iste presadil aj do tretice, 29. marca v šlágri 7. nadstavbového kola v Považskej Bystrici.

„Štart proti Chorvátom ma určite nabil pozitívnou energiou. Bol to môj životný zápas. Pred takouto kulisou a naviac proti svetovým hádzanárskym hviezdam som dovtedy nikdy nehral. Faktom je, že gólovo mi to sype.

Na Považí pôjde obom súperom o veľa. Našim jednoznačným cieľom bude udržať si pozíciu na prvej priečke tabuľky. Všetci si to dobre uvedomujeme a takto do budúcej soboty musí vyzerať príprava celého nášho tímu.

„V Považskej Bystrici som strávil dve sezóny, takže tréner MŠK Václav Straka ma pozná ozaj detailne. Tuším už teraz, čo ma tam čaká. Tatran má ale viacero kvalitných hráčov, dobrých zakončovateľov.

Čo sa mňa týka, ak by som nedal ani jeden gól a vyhrali by sme, tak by som mal väčšiu radosť, ako keby som sám dal deväť a domov by sme sa vracali smutní. Verím, že takto to však nebude a vysmiatí po zápase budeme my.“

Tabuľka Niké Handball extraligy