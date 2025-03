Tréner Antl videl syna Marca v reprezentácii prvý raz naživo, ten sa blysol 10 gólmi

A v ňom predovšetkým kvalitných strelcov na spojkách. Prehry s Fínmi pravda bolia, no nemyslím si, že boli reálnym obrazom súčasnej slovenskej hádzanej. V optimálnom zložení by hra našej reprezentácie vyzerala dozaista oveľa lepšie i úspešnejšie.“

A tiež niektorí hráči z vlastného dorastu. Takže nebol to optimálny týždeň. Verím ale, že tento nasledujúci zúročíme v príprave tak, aby to bolo vidno na výkonoch i výsledkoch mužstva,“ mienil Antl.

Nuž a na to isté čaká aj momentálne po zdravotných problémoch v hornej časti tela ďalší hádzanársky talent, ktorý vzišiel z prešovskej liahne a vypracoval sa v mladom veku do seniorskej reprezentácie, krídelník Damián Mitaľ.

„Pre bolesti v oblasti chrbta som nedohral zápas základnej časti NHE v Nových Zámkoch. Tie sa neskôr vystupňovali až do takej miery, že som už nemohol ani trénovať. Spočiatku to na nejaký vážnejší problém nevyzeralo.

Keďže ale bolesti neustupovali, musel som na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. A tá odhalila vyskočenú platničku. Takže momentálne pracujem pod dohľadom špecialistu fyzioterapeuta. Cítim zlepšenie, ale stále to nie je ono. Musím byť ale trpezlivý, poctivo dbať na rady a pokyny fyzioterapeuta.

Dúfam, že v najbližších dňoch začnem už s ľahšími cvikmi a hádam sa už postupne zaradím do tréningového procesu. Podľa toho ako to budem zvládať, ukáže sa, kedy by som sa mohol vrátiť aj do zápasového diania.“

