Mladý skokan dosiahol životný úspech. Zlatý orol po 10 rokoch zostáva v Rakúsku

Turné štyroch mostíkov - Bischofshofen

Tschofenig sa z piateho miesta vyšvihol na čelo, keď v ťažkých podmienkach zaletel v 2. kole do vzdialenosti 140,5 m a predviedol ukážkový telemark.

Dvadsaťdvaročný skokan slávil štvrté víťazstvo vo Svetovom pohári a upevnil si post lídra prestížneho seriálu.

"Je to neuveriteľné, neviem čo na to povedať. Je mi ľúto Stefana, ktorý musel pred druhým kolom dlho čakať pre silný vietor. Zaslúžil by si získať sošku Zlatého orla.

Je to môj najväčší úspech v kariére, venujem ho rodičom a priateľke," uviedol bývalý juniorský majster sveta, ktorý sa postaral celkovo o 17. celkový triumf rakúskych farieb na Turné.