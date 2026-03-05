Tretia sezóna, tretí glóbus. Prevcová spečatila triumf vo Svetovom pohári

5. mar 2026
Nezastaviteľná Slovinka si pripísala pätnáste víťazstvo sezóne.

Slovinská skokanka na lyžiach Nika Prevcová tretíkrát za sebou ovládla Svetový pohár. Veľký krištáľový glóbus si zabezpečila dnešným víťazstvom vo Lahti.

Dvadsaťročná Prevcová bola na čele už po prvom kole, v ktorom výkonom 128,5 metra zaznamenala najdlhší skok dňa. V druhom pridala 124,5 metra a pripísala si pätnáste víťazstvo sezóne.

Druhá dnes skončila Anna Strömová z Nórska. Tretia bola Japonka Nozomi Marujamaová, ktorá mala ako jediná ešte matematickú šancu zosadiť Prevcovú z prvého miesta celkového poradia.

Teraz má Prevcová na čele Svetového pohára 2196 bodov. Marujamaová je druhá so stratou 642 bodov, ktorú v šiestich zostávajúcich pretekoch v sezóne nemôže zmazať.

Prevcová, trojnásobná medailistka z nedávnej olympiády, ovládla Svetový pohár tretíkrát za sebou, čo pred ňou dokázali iba Poliak Adam Malysz v rokoch 2000 až 2003 a Nórka Maren Lundbyová v rokoch 2018 až 2020.

V piatok v Lahti môže na Prevcovú celkovým triumfom nadviazať jej starší brat Domen. Dvojnásobný olympijský víťaz vedie Svetový pohár s náskokom 761 bodov. Do konca mužskej sezóny zostáva osem pretekov.

    Tretia sezóna, tretí glóbus. Prevcová spečatila triumf vo Svetovom pohári
    dnes 17:52
