Kapustík na MS neútočil na medaily. Na strednom mostíku sa skákalo pod sto metrov

Hektor Kapustík
Hektor Kapustík (Autor: TASR)
TASR|5. mar 2026 o 18:31
Slovák sa umiestnil v najlepšej desiatke.

MS juniorov v skokoch na lyžiach

juniori - stredný mostík:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Stephan Embacher

Rakúsko

296,6 (98,0+98,5 m)

2.

Kasper Tomasiak

Poľsko

287,3 (98,0+97,0)

3.

Jason Colby

USA

276,0 (98,0+96,0)

7.

Hektor Kapustík

Slovensko

261,5 (92+95,5)

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík obsadil v individuálnej súťaži na strednom mostíku na MSJ v nórskom Lillehammeri siedme miesto so ziskom 261,5 bodu.

Za víťazným Rakúšanom Stephanom Embacherom zaostal o 35 bodov.

Po prvom kole, v ktorom pristál na značke 92 m, figuroval Kapustík na ôsmej priečke. V druhom kole dosiahol výkon 95,5 m a posunul sa pred Estónca Kaimara Vagula.

Ďalší dvaja slovenskí reprezentanti Michal Valach a Marek Potančok nepostúpili do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Valach skončil 59. a Potančok 60.

Embacher potvrdil úlohu najväčšieho favorita a triumfoval s náskokom 9,2 b pred Poliakom Kasperom Tomasiakom.

Obaja vo februári získali cenné kovy aj na ZOH 2026 na mostíkoch v talianskom Predazze. Bronz vybojoval Američan Jason Colby, ktorý na Embachera stratil 20,5 b.

