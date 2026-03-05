Kapustík na MS neútočil na medaily. Na strednom mostíku sa skákalo pod sto metrov

MS juniorov v skokoch na lyžiach
juniori - stredný mostík:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Stephan Embacher
Rakúsko
296,6 (98,0+98,5 m)
2.
Kasper Tomasiak
Poľsko
287,3 (98,0+97,0)
3.
Jason Colby
USA
276,0 (98,0+96,0)
7.
Hektor Kapustík
Slovensko
261,5 (92+95,5)
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík obsadil v individuálnej súťaži na strednom mostíku na MSJ v nórskom Lillehammeri siedme miesto so ziskom 261,5 bodu.
Za víťazným Rakúšanom Stephanom Embacherom zaostal o 35 bodov.
Po prvom kole, v ktorom pristál na značke 92 m, figuroval Kapustík na ôsmej priečke. V druhom kole dosiahol výkon 95,5 m a posunul sa pred Estónca Kaimara Vagula.
Ďalší dvaja slovenskí reprezentanti Michal Valach a Marek Potančok nepostúpili do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Valach skončil 59. a Potančok 60.
Embacher potvrdil úlohu najväčšieho favorita a triumfoval s náskokom 9,2 b pred Poliakom Kasperom Tomasiakom.
Obaja vo februári získali cenné kovy aj na ZOH 2026 na mostíkoch v talianskom Predazze. Bronz vybojoval Američan Jason Colby, ktorý na Embachera stratil 20,5 b.