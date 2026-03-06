Napriek diskvalifikácii napísal históriu. Prevc získal všetko, čo skokan môže vyhrať

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Lahti
1.
Philipp Raimund
Nemecko
129,3 b.(122,5 m)
2.
Daniel Tschofenig
Rakúsko
128,6 (124,5)
3.
Vladimir Zografski
Bulharsko
127,2 (124,5)
4.
Gregor Deschwanden
Švajčiarsko
126,7 (124,0)
5.
Antti Aalto
Fínsko
126,0 (123,0)
6.
Rjójú Kobajaši
Japonsko
124,8 (122,0)
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc si premiérovo v kariére vybojoval veľký glóbus za celkové prvenstvo v hodnotení Svetového pohára.
Trofej získal aj napriek tomu, žo ho po víťazstve v piatkovej jednokolovej súťaži vo fínskom Lahti ho dodatočne diskvalifikovali pre nevyhovujúcu dĺžku lyží. Na prvé miesto sa posunul Nemec Philipp Raimund.
Dvadsaťšesťročný Prevc v tejto sezóne na mostíkoch jasne dominuje a dosiahol tzv. grand slam. Na februárových ZOH 2026 v Miláne a Cortine získal dve zlaté medaily - v individuálnej súťaži na veľkom mostíku i v mix tímoch.
Ovládol aj prestížne Turné štyroch mostíkov na prelome rokov a v Oberstdorfe sa tešil z víťazstva na MS v letoch. Vlani sa stal svetovým šampiónom v Trondheime.
Iba ako druhý skokan v histórii po legendárnom Fínovi Mattim Nykänenovi tak vlastní všetkých päť najcennejších titulov v skokanskom športe.
Prevc si veľký glóbus zaistil s výrazným predstihom, keďže do konca sezóny zostáva ešte sedem individuálnych podujatí.
Iba vo štvrtok si v Lahti zabezpečila celkový triumf v SP aj jeho sestra Nika Prevcová. Obaja tak napodobnili staršieho súrodenca Petra Prevca, ktorý prestížny seriál vyhral v sezóne 2015/2016.
Prevc v jednokolovom pretekoch pôvodne slávil víťazstvo, navyše siedme za sebou, čím by stanovil nový rekord SP.
Niekoľko minút potom bol však diskvalifikovaný, keďže kontrola ukázala, že mal o jeden centimeter dlhšie lyže, ako mohol vzhľadom na svoju telesnú hmotnosť podľa pravidiel mať.
Výhru tak slávil pôvodu druhý Nemec Philipp Raimund, ktorý si necelý mesiac po triumfe na strednom mostíku na olympijských hrách pripísal prvé víťazstvo v SP.
Druhý skončil Daniel Tschofenig z Rakúska s mankom iba sedem desatín bodu a na pódium sa prvýkrát dostal tretí Vladimir Zografski z Bulharska. Piatkové skoky v Lahti boli náhradou za zrušené novembrové preteky v Ruke.
„Toto nie je deň, ktorý som si vysníval. Nanešťastie som dnes mal nižšiu váhu, než som očakával. Preto boli moje lyže dlhšie,“ uviedol Prevc po svojej diskvalifikácii pre FIS.