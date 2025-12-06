Bez kyslíka, vysilení a vymrznutí. Slováci si zaistili miestenku na olympijské hry

Svetový pohár v skialpinizme - Solitude
1. kolo: Zmiešaná štafeta - A-finále:
1.
Anna Gibsonová, Cameron Smith
USA
32:17,6 min
2.
Alba De Silvestrová, Michele Boscacci
Taliansko
+ 51,1 s
3.
Thibe Deseynová, Arno Lietha
Švajčiarsko
+ 1:03,8 min
9.
Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik
Slovensko
+ 2:03,4 min
Slovenskí reprezentanti v skialpinizme Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik obsadili v zmiešanej štafete úvodného podujatia Svetového pohára v americkom stredisku Solitude deviate miesto.
Za víťazným domácim duom Anna Gibsonová, Cameron Smith zaostali o viac ako dve minúty. Tých na pódiu doplnili talianske a švajčiarske duo.
Na podujatí sa bojovalo o posledné body do kvalifikácie na zimné olympijské hry 2026, kde bude mať skialpinizmus premiéru. Pred pretekmi sa Slováci držali na postupovej deviatej pozícii.
Definitívu určí najnovšie vydanie svetového rebríčka v zmiešanej štafete, ktorý zverejní Medzinárodná federácia skialpinizmu (ISMF), no podľa príspevku Šiarnika na sociálnych sieťach majú Slováci miestenku zaistenú.
VIDEO: Záznam z pretekov Svetového pohára v skialpinizme
"Bez kyslíka, vysilení, vymrznutí, ale je to tam. My a Poliaci berieme posledné miestenky na olympiádu. Po preležanej strede a trojdňovom výpadku som rád, že som ustrážil Poliaka a Švéda na dohľad.
Ďakujem Marianne za top výkon! Vďaka všetkým, ktorí ste nám fandili a tiež ďakujem zväzu, SOŠV a všetkým sponzorom, že som sa mohol ako-tak pripraviť aj v sťažených amatérskych podmienkach," napísal na Instagrame.
V stredisku v Utahu neďaleko Salt Lake City sa súťažilo na čerstvo napadanom snehu. Slovenská dvojica, ktorá bojovala o olympijskú miestenku s Poliakmi a Švédmi, rozbehla A-finále nádejne a Jagerčíková odovzdávala na treťom mieste.
Šiarnik potom klesol na piatu pozíciu, ale stále držal slovenskú štafetu pred konkurentmi. Potom však Slovákom postupne ubúdali sily, po treťom úseku klesli na 8. miesto a vo finiši až na 9. priečku za Poliakov i Švédov.
Druhá slovenská dvojica Rebeka Čullyová, Samuel Machaj skončila v B-finále zmiešanej štafety na jedenástej priečke.