Školácke chyby a desivá štatistika. Slováci dostali lekciu, pomôže len zázrak

BRATISLAVA. Slovenské tímy dostali v európskych pohároch vo štvrtok poriadnu lekciu. Šanca na postup? V odvete by sa o týždeň musel stať zázrak.

Treba priznať, že prehry nie sú prekvapením. Ich súperi potvrdili rolu favoritov.

Vysoké porážky sú však sklamaním.

Olympiakos Pireus je úplne iná trieda, čo sa týka kvality kádra, finančných možností i skúseností na medzinárodnej scéne.

Slovan mohol na jeho pôde uspieť iba pri priaznivej zhode okolností.

Ak by predviedol trebárs rovnaký výkon ako v druhom polčase na pôde Young Boys Bern, tak by nádej mal. To sa však nestalo.