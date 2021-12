Londýn videl návrat legendy, van Barneveld nestratil ani set

Vo februári tohto roka získal profesionálnu kartu a vrátil sa do súťažného kolotoča a zakrátko vyhral turnaj Players Championship 3.

Za tónov svojej nástupovej piesne Eye of the Tiger sa štyri dni pred Vianocami vrátil aj do Alexandra Palace, kde v 1. kole šampionátu čelil Lourencovi Ilaganovi.

Päťdesiatštyriročný rodák z Den Haagu nedal filipínskemu súperovi šancu a s priemerom 96,7 bodu triumfoval hladko 3:0 na sety. Vo štvrtkovom dueli druhého kola vyzve Holanďan majstra sveta z roku 2018 Roba Crossa.