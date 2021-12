Pred dvoma rokmi sa zapísala do histórie, teraz končí priskoro

Na rozdiel od svojho debutu tentokrát nevstupovala do šampionátu v pozícii outsiderky. Očakávalo sa, že "Queen of the Palace" predvedie kvalitný výkon a jej zápas s legendárnym Steveom Beaton bol ťahákom 5. hracieho dňa.

Sherrocková veľmi dobre zatvárala (úspešnosť 45%, pozn.), ale na výhru jej to nestačilo. Bola miernou favoritkou zápasu a hoci jej fanúšikovia priali, v porovnaní s MS 2020 končí až príliš skoro.

"Myslím si, že to bol jeden z najťažších zápasov, s akým som sa kedy musel vyrovnať," povedal Beaton, ktorý sa na MS predstavil rekordný 31. raz v sérii.

"Neviem či ste to počuli, ale to bola taká rana, ktorá padla Steveovi Beatonovi zo srdca, že to bolo počuť z Londýna do celého šípkarskeho sveta. Klobúk dole pred Fallon za to, čo dnes predviedla," povedal komentátor Nova Sportu Jiří Pauzr.