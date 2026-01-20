Littler ovládol prvý turnaj po MS a doprial si predčasný darček. Štedrá prémia ostala bez majiteľa

Pre mnohých bol šok, že na úvodnom turnaji v roku 2026 v Bahrajne vypadol anglický šípkar Luke Littler tak skoro.
Vo štvrťfinále nestačil na Gerwyna Pricea z Walesu po výsledku 2:6. Tentokrát však úradujúci majster sveta nenechal nič na náhodu.
Deň pred svojimi devätnástimi narodeninami sa stal víťazom turnaja v Saudskej Arábii.
Cestu na turnaji začal rovnako ako v Bahrajne - zápasom proti najstaršiemu účastníkovi MS, Singapurčanovi Paulovi Limovi, ktorý oslávi 25. januára 72 rokov.
Repríza finále MS
Littler zvládol oba svoje zápasy po výsledku 6:1. Vo štvrťfinále ho čakala repríza boja o titul z posledných MS proti Holanďanovi Gianovi van Veenovi, v ktorom uspel po výsledku 6:4.
V súboji mladých hráčov predviedol Littler fantastický priemer na tri šípky - 111,58, kým jeho súper mal "len" 97,91 bodov.
Littlerovi výrazne v zápase pomohla úspešnosť zatvárania, na víťazstvo legu premenil šesť z deviatich šípok.
VIDEO: Záver finálového zápasu
V semifinále narazil anglický mladík na svojho premožiteľa z Bahrajnu - Pricea, s ktorým si tentokrát poradil po výsledku 7:5.
Littler však musel zápas otáčať za stavu 2:4 a odvtedy dovolil súperovi jediný leg.
Vo finále čakal mladíka Holanďan Michael van Gerwen, ktorý ovládol turnaj v Bahrajne. Tento raz však trofej nad hlavu nezdvihol.
Littler zvíťazil 8:5 s priemerom troch šípok 104,84 bodov. Ide pre neho o prvú trofej v tejto sezóne a stal sa premiérovým víťazom turnaja v Saudskej Arábii.
Zaujímavá prémia
Organizátori zaujali pred turnajom po tom, čo vypísali štedrú prémiu za uzavretie legu na deväť šípok.
Podobná situácia nastáva aj na svetovom šampionáte, keď hlavný sponzor Paddy Power udelí 180-tisíc libier, ktoré sa delia nasledovne: 60-tisíc libier ide hráčovi, 60-tisíc náhodnému fanúšikovi z publika a zvyšnú časť venuje sponzor na podporu liečby rakoviny.
Saudi sa rozhodli, že hráčovi, ktorý odohrá dokonalý leg, venuje prémiu 100-tisíc dolárov. Absolútnou novinkou však je to, čo sa mohlo udiať hneď po tom.
Hráč, ktorý zavrel tento leg, by mal možnosť svoju výhru zdvojnásobiť tak, že jednou šípkou by musel trafiť čistý stred. Na turnaji sa to však žiadnemu hráčovi nepodarilo.
Podobnú vec má v Rijáde za sebou aj snooker. Po perfektnom brejku (147 bodov) nasleduje pokus na potopenie zlatej guľe. Ak by sa to hráčovi podarilo, domov by si odniesol odmenu vo výške milión dolárov.
Saudi Arabia Darts Masters 2026
Štvrťfinále:
Michael van Gerwen (Hol.-1) - Stephen Bunting (Ang.) 6:4
Nathan Aspinall (Ang.-4) - Man Lok Leung (Hong.) 6:4
Gian van Veen (Hol.-2) - Luke Littler (Ang.) 4:6
Gerwyn Price (Wal.-3) - Luke Humphries (Ang.) 6:5
Semifinále:
Michael van Gerwen (Hol.-1) - Nathan Aspinall (Ang.-4) 7:5
Luke Littler (Ang.-3) - Gerwyn Price (Wal.) 7:5
Finále:
Michael van Gerwen (Hol.-1) - Luke Littler (Ang.) 5:8