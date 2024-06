Finále nezačal dobre, pomohla mu prestávka. Zatko získal titul po súboji generácii

Pivarč, štvrťfinálový premožiteľ Juraja Vindiša (7:5), vzdoroval víťazovi základnej časti do posledného legu, ale napokon Zatkovi podľahol 8:9.

Do finále vstúpil lepšie Rajnoha, ktorý to na dosť nervózne hrajúceho Zatka od začiatku rozbalil a do prvej prestávky odchádzal s náskokom 4:1.

Zatkovi prestávka pomohla. Druhú hraciu časť vyhral rovnakým skóre ako Rajnoha tú prvú, a tak bol stav finálového zápasu razom vyrovnaný 5:5.