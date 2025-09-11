Šípky na Slovensku lákajú čoraz viac. Súboje o tituly sa začnú aj s dvoma novinkami

Druhý septembrový víkend bude na Slovensku patriť aj šípkam. Na východe republiky sa totiž uskutoční úvodný Slovenský pohár sezóny 2025/2026.
Začiatok sezóny sľubuje v Bardejove obrovskú hráčsku účasť zo všetkých kútov krajiny, ktorí budú pri terčoch bojovať o prvé tohtosezónne tituly.
Neustály nárast hráčov
Štandardne bude celý víkend plný šípok. Piatok sa začne nová edícia Niké Dart League a zahrievacím turnajom Slovenského pohára, kde si hráči budú môcť otestovať, akú formu si so sebou priniesli.
Oproti predošlým rokom pribudli dve novinky. Prvou je tzv. juniorská extraliga, kde si sily budú merať najšikovnejší mladí hráči zo Slovenska a z dôvodu neustáleho rastu počtu hráčov pribudne aj III. liga.
Jej zápasy sa s II. ligou začnú v sobotu o 10:30 h a budú trvať až do večera.
So štartom týchto dvoch turnajov sa súbežne začne aj kategória 13 rokov. O hodinu neskôr svoj turnaj rozohrajú aj ženy a poobede začnú hlavné turnaje juniorov do 18 rokov a najkvalitnejšie obsadená I. liga.
Pre hráčov, ktorí vypadnú v prvých kolách KO pavúka, budú pripravené aj doplnkové B-turnaje v rámci jednotlivých kategórií.
Vyvrcholením dňa bude od 18.00 h na hlavnom terči finálová časť. Finalisti si budú môcť užiť nástupy za sprievodu ich obľúbenej hudby a svetelnej šou.
Prekvapí niekto známe mená?
Medzi najväčších favoritov I. ligy budú patriť víťaz celoslovenského rebríčka z minulej sezóny a budúci účastník PDC European Tour Tomislav Rosandič či víťaz poslednej edície Niké Dart League Ľuboš Pivarč.
Okruh favoritov je však široký a patria doňho aj Zatko, Vindiš, Hájek, Gosar, Mika či aktuálna svetová jednotka WDF v kategórii do 23 rokov Homola.
Bude zaujímavé sledovať, či sa na pódium prebojujú iba známe mená alebo sa objaví aj nejaké prekvapenie, čo neodmysliteľne patrí k týmto turnajom.
V súťaži žien budú mieriť najvyššie Sulovská, Jankovská a Nagyová, ale čoraz viac sa do popredia dostávajú aj iné mená a rozširuje sa okruh favoritiek.
Finálová účasť Szanyovej, Kormančíkovej, Šufliarskej či stále ešte juniorky Bugyiovej by nebola žiadnym veľkým prekvapením, nakoľko už v minulej sezóne bojovali o najvyššie priečky v rebríčku.
Nemenej zaujímavé bude určite aj finále mladých slovenských nádejí juniorov do 18 rokov, kde sa ukáže ako hráči cez leto herne podrástli.
Po odohratí všetkých finále bude nasledovať už klasicky turnaj dvojíc.
Nedeľa dlhodobo patrí súťaži družstiev kedy sa odohrá I. kvalifikačný deň MSR v družstvách. Tento program dá definitívnu bodku za otváracím Slovenským pohárom v šípkarskej sezóne 2025/2026.