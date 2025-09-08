V Bardejove sa začína prestížna liga. S malou zmenou i účasťou svetovej jednotky WDF

BRATISLAVA. V piatok 12. septembra odštartuje v športovej h ale v Bardejove ďalšia edícia prestížnej šípkarskej súťaže Niké Dart League.
Formát je takmer nezmenený. Tradične sa budú hrať jesenná a jarná časť a zostáva aj počet účastníkov, plus dvaja vyzývatelia v každom hracom dni.
Zmena však nastáva v počte hracích dní. Ubudne jeden pondelok, čo znamená, že základná časť bude pozostávať len z troch hracích dní.
Najlepšia šestica z jesennej základnej časti si zabezpečí účasť v súťaži aj na jar a doplní ich ďalších šesť hráčov podľa umiestnenia v rebríčku I. ligy.
Keďže po novom odohrajú hráči v každom hracom dni väčšiu porciu zápasov, na akú boli zvyknutí, už aj jeden slabší deň ich môže stáť dôležitú pozíciu v ligovej tabuľke, respektíve v boji o osemčlenné play-off.
Obhajcom bude Pivarč
Diváci sa môžu tešiť na známych hráčov, ktorými sú napríklad obhajca titulu Ľuboš Pivarč či finalista poslednej edície Juraj Vindiš.
Nechýbajú bývalí víťazi tejto súťaže Tomislav Rosandič, Vladimír Zatko, František Mika a Štefan Hájek alebo viacnásobní účastníci vyraďovacích bojov NDL Jozef Sekereš, Matej Čverha či Miroslav Rajnoha.
Po pauze sa vracia do súťaže Ivan Čulák a premiéru ako stáli hráči v tejto súťaži si odbijú Marek Bača s Martinom Homolom. V minulom ročníku už hrali v pozícii vyzývateľov a dokázali predviesť kvalitné výkony.
Bača ako postupujúci hráč z II. ligy do najvyššej súťaže a hlavne Homola, ktorý je momentálna svetová jednotka WDF (World Dart Federation, pozn.) v kategórii do 23 rokov určite nebudú chcieť byť do počtu.
V programe aj repríza finále
V bardejovskej športovej hale bude na hráčov čakať 7 hracích častí, v ktorých sa rozdajú úvodné body. O zaujímavé zápasy rozhodne nebude núdza.
Hneď prvá časť ponúkne súboj domácich hráčov Miku s Čverhom, pričom by nebolo prekvapením, ak by musel rozhodnúť až rozhodujúci jedenásty leg.
Mika skončil v celoslovenskom rebríčku minulú sezónu o čosi vyššie, čo ho môže mierne favorizovať, ale Čverhu neradno odpisovať.
Program 1. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič - Purgy, Pivarč - Babík, Zatko - Bača, Mika - Čverha
- 2. časť: Homola - Hájek, Rajnoha - Sekereš, Vindiš - Čulák, Rosandič - Babík
- 3. časť: Bača - Purgy, Pivarč - Čverha, Zatko - Hájek, Mika - Sekereš
- 4. časť: Homola - Čulák, Rajnoha - Vindiš, Rosandič - Bača, Čverha - Babík
- 5. časť: Hájek - Purgy, Pivarč - Sekereš, Zatko - Čulák, Mika - Vindiš
- 6. časť: Homola - Rajnoha, Rosandič - Čverha, Hájek - Bača, Sekereš - Babík
- 7. časť: Čulák - Purgy, Pivarč - Vindiš, Zatko - Rajnoha, Mika - Homola
/zápasy sa začínajú od 18.00 h/
Zaujať taktiež môže zápas aktuálneho majstra SR Hájeka so svetovou jednotkou Homolom, ktorí dokážu hrať vysoko nad 80 bodov a zatvárať 100+.
V programe je aj repríza minulého finále Pivarč vs Vindiš, kde sa druhý menovaný bude chcieť revanšovať za prehru z konca predchádzajúcej sezóny.
V prvom hracom dni budú vyzývateľmi Miroslav Babík a Marek Purgy. Obaja títo hráči absolvovali boje o profesionálnu kartu v PDC Q-school a taktiež odohrali aj všetky východoeurópske kvalifikácie na European Tour.