Littler čakal od Sedláčka viac, Čecha podporoval aj Krejčí. Legendárny Škót prvýkrát nepostúpil

WOLVERHAMPTON. Radí sa k najväčším turnajom v šípkarskom kalendári, na ktorom bojuje o prestížnu trofej 32 hráčov.
Grand Slam of Darts píše svoj osemnásty ročník. Turnaja, na ktorom sú hráči rozdelení do štvorčlenných skupín, sa tento rok zúčastnil aj český šípkar Karel Sedláček.
Krajina mala zastúpenie na turnaji po trojročnej pauze, naposledy sa v roku 2022 predstavil Adam Gawlas, no s tromi prehrami skončil v skupine posledný.
Čakal od neho viac
Historicky išlo pre Česko o tretiu účasť na turnaji a Sedláček bol blízko k tomu, aby vybojoval premiérovú účasť v osemfinále.
Potreboval na to utorkové víťazstvo nad domácim hráčom Connorom Scuttom, ale po prehre 3:5 skončil v skupine E na treťom mieste.
V úvodnom zápase čelil obhajcovi trofeje, úradujúcemu majstrovi sveta a najväčšiemu fenoménovi šípok, Lukeovi Littlerovi.
V premiére na Grand Slame na neho nestačil po výsledku 1:5. Osemnásťročný hráč po zápase povedal, že chcel dať Sedláčkovi "kanára".
VIDEO: Zábery zo zápasu Littler - Sedláček v čase od 16:27 min
"Keď som prehral rozhod na stred, povedal som si, že musím rýchlo začať. Každý musí, hrá sa len na päť víťazných legov. Je to dobrý výsledok, len ma štve, že som stratil ten jeden leg," povedal.
Littler priznal, že od českého hráča čakal viac. V tomto roku sa stretli na turnaji v Poľsku, kde sa zrodil vyrovnanejší výsledok.
"Čakal som od Karla omnoho lepší výkon, ale aj tak som sa musel na neho vrhnúť a dotiahnuť zápas do konca," dodal.
Dostal dres s vlastným menom
Jedinú výhru zaknihoval Sedláček v druhom zápase, keď si poradil s Darylom Gurneym 5:3. Vďaka tomu bojoval o postup až do záverečného duelu.
Sedláček si záver súboja so Severným Írom zbytočne skomplikoval. Víťazstva sa dočkal až na jedenásty pokus, keď predtým netrafil desať šípok na víťazstvo.
Počas druhého zápasu mal v hľadisku aj vzácnu podporu - svojho krajana Ladislava Krejčího, ktorý si oblieka dres Wolverhamptonu Wanderers.
VIDEO: Záver zápasu Sedláček - Gurney
Počas nástupu na zápas sa pozdravili, podali si ruky, no to nebolo všetko. Obranca tímu z Premier League si pre neho pripravil darček - dres Wolves s číslom 83 a Sedláčkovou prezývkou - Evil Charlie.
Šípkar neskôr v rozhovore pre Nova Sport priznal, že nešlo o dielo náhody, ale že Krejčího na Grand Slam pozval.
"Písali sme si pred turnajom. Hovoril som mu, že ak sa mu podarí, tak má možnosť prísť v sobotu, nedeľu a utorok. Takže ak by mu nejaký termín vyšiel, bol by som rád, ak by sa aj s priateľkou prišli pozrieť," povedal.
Dlhá séria je na konci
V podobnej situácii ako Sedláček bol aj legendárny škótsky šípkar Gary Anderson. V skupine G musel zvíťaziť v poslednom zápase, aby si vybojoval postup.
V ňom však čelil jednému z najlepších hráčov sveta - Michaelovi van Gerwenovi. Holanďan odohral skvelý zápas a napokon zvíťazil 5:2.
VIDEO: Zostrih posledného hracieho dňa základných skupín
Andersonovi, ktorý sa zúčastnil doteraz všetkých ročníkov Grand Slamu, sa prvýkrát stalo, že nepostúpil zo základnej skupiny. Dvojnásobný finalista skončil na poslednom mieste, keď ho o skóre predbehla aj Britka Beau Greavesová.
Tej sa podarilo zvíťaziť v poslednom zápase nad nemeckým hráčom Nikom Springerom, ktorého zdolala 5:3. Britka zanechala na turnaji výborný dojem a hoci van Gerwenovi a Andersonovi podľahla, bolo to vždy tesne 4:5.
Skupina smrti
Divákov vo Wolverhamptone najviac pútala základná skupina A, kde sa predstavili dvaja majstri sveta - Luke Humphries, Michael Smith či účastník Premier League Nathan Aspinall. Štvoricu doplnil Američan Alex Spellman.
"Skupinu smrti" ovládla jasným spôsobom svetová jednotka Humphries, ktorá uspela vo všetkých troch zápasoch.
O druhé postupové miesto sa pobili hneď v úvodnom zápase Smith s Aspinallom a duel lepšie vyšiel majstrovi sveta spred troch rokov, ktorý uspel 5:3.
Azda najväčším prekvapením bol výsledkový výbuch minuloročného semifinalistu MS Stephena Buntinga, ktorý v skupine C patril k favoritom na postup.
Anglický šípkar však nezvládol ani jednu koncovku zápasu a všetky svoje duely prehral 4:5, obsadil tak posledné miesto s nula bodmi.
Dvojice osemfinále Grand Slam of Darts 2025
Streda, 12. november:
Luke Woodhouse (Ang.) - Ricky Evans (Ang.)
Gerwyn Price (Wal.) - Martin Schindler (Nem.)
Luke Humphries (Ang.) Jurjen van der Velde (Hol.)
Chris Dobey (Ang.) - Michael Smith (Ang.)
Štvrtok, 13. november:
Lukas Wenig (Nem.) - Niko Springer (Nem.)
Josh Rock (Sev. Ír.) - Connor Scutt (Ang.)
Luke Littler (Ang.) - Wessel Nijman (Hol.)
Michael van Gerwen (Hol.) - Danny Noppert (Hol.)